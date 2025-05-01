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Çevre Şehircilik ve iklim Değişiklik Bakanı Murat Kurum Malatya'da...

Bir dizi ziyaret için geldiği Malatya'da Bakırcılar Çarşısı alanında incelemede bulunan Bakan Kurum, ardından gündeme ilişkin konuştu.

Özgür Özel'in Kanal İstanbul açıklamalarına da değinen Bakan Kurum, "Bizim muhalefette icraat yok, gürültü çok." ifadesinde bulundu.

"Özgür Bey’e tavsiyem gözlerindeki bandı çıkarsın, o zaman yapılanları çok iyi görecek." diyen Bakan Murat Kurum, devamında şu sözleri sarf etti:

"DEPREM BÖLGESİNDE BEDAVA KONUT YAPACAĞIZ DEDİLER"

Kardeşlerimizin döktüğü alın terine emin olun ihanet ediyorlar. Bakın, bırakın deprem bölgesinde yazdığımız yeniden diriliş destanının bir parçası olmayı, ellerinden gelse burada bunca eseri bile durdurmayı göze alacaklar. Halbuki milletimizin, aziz milletimizin siyasetçiden beklediği nedir? Çalışmaktır, üretmektir, hizmet etmektir, istikameti korumaktır, sabırla çalışmasıdır. Samimi bir şekilde vatandaşımızın ihtiyacı, talebi neyse o talebi karşılamak için mücadele etmektir.



Ben şimdi Malatya'dan soruyorum, bizi böylesine eleştiren muhalefet, deprem bölgesinde sürekli depremlerle sınanan dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzda ne yaptı? Hatırlayın, deprem bölgesinde bedava konut yapacağız dediler. Burada depremzede kardeşlerimizin duygularıyla istismar etmek suretiyle oynadılar.

'NEREYE GİTSE DİLİNE BİZİ DOLAMIŞ'

Nereye gitse diline bizi dolamış. Murat Kurum da Murat Kurum. Niye biliyor musunuz? Emir aldığı yerler ona böyle konuşmasını söylüyor. Nereden emir aldığını çok iyi biliyor.



Biliyor ki deprem bölgesindeki 453 bin konut iş yeri bu yıl sonu bitecek. Vatandaşlarımız burada huzura kavuşacak. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı anbean takip ediyor. Bir an olsun bir dakika olsun biz deprem bölgesini yalnız bırakmıyoruz.

"HEP BİR ALGI PEŞİNDELER"

Depremzede vatandaşlarımızın duygularıyla oynuyorlar. Muhalefet iftira üstüne iftira atıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı anbean takip ediyor. Sen bu işleri yapamıyorsun demiyor. Deprem bölgesine gelip vatandaşın sorunlarını dinlemiyorsun demiyor. İşin ehlisin değilsin manasında yorum duymadık.



Kanal İstanbul'muş, Arnavutköy'deki lüks konutlarmış. Açıklıyoruz dinlemiyorlar. Hep bir algı peşindeler. Konut diyoruz buna rağmen Araplara satılacak diyorlar.

"GÖZLERİNDEKİ BANTI ÇIKARSIN ETRAFINA BAKSIN"

Sen önce kendi genel başkanlığını hazmet, sonra gel biz eksik yapıyorsak bizi eleştir. Tavsiyem beni yalan iftiralarla diline dolayacağına gözlerindeki bantı çıkarsın etrafına baksın. Belki o zaman etrafında yapılanları çok iyi görür. Biz onlar ne derse desin işimize odaklanacağız.

İSTANBUL'DA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN SON DURUM

Açıklamalarının devamında Bakan Kurum, İstanbul depremi sonrası hasar tespit çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Murat Kurum, "36 bin binada 425 bin bağımsız bölümünün hasar tespiti yapılmıştır. 4 bin 295 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi." ifadesinde bulundu.

"YARISI BİZDEN KAMPANYASINA" DEĞİNDİ

Bakan Kurum, son olarak "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 'Yarısı Bizden Kampanyasına' az hasarlı binası olan vatandaşlarımızın dahil olacağını ifade ettik." sözlerini sarf etti.