Murat Kurum İstanbul kampanyasını başlattı! Vatandaşlardan yoğun ilgi... Eyüpsultan’da seçim çalışmalarını başlatan AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum, sabah namazı sonrası yaptığı esnaf ziyaretlerinde İstanbulluların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

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ensonhaber.com

Türkiye’de milyonlarca insanın beklediği yerel seçim heyecanı sürüyor…

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayları açıklandı.

İstanbul’un merakla beklediği aday ise daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapan Murat Kurum oldu.

İlk durak Eyüpsultan oldu

Kamuoyu yoklamalarında da görüldüğü üzere halkın istediği aday olarak görülen Kurum, erkenden yerel seçim çalışmalarına yoğunlaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, güne Eyüpsultan’da başladı.

Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı

Eyüpsultan Camii’ndeki namazından sonra ziyaretlerine türbelerle etti ve vatandaşa sıcak çorba dağıttı.

Esnaf ziyaretinde vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan Kurum, çalışmalarından ve İstanbul için gelecek planlarından bahsetti.

Halk ve esnafın tebriklerini kabul eden Kurum, gazetecilerle samimi diyalogları ardından simit ikramında bulundu.

“İstanbul’u güzelleştirecek adımlar atacağız”

Ziyaretleri sırasında gençlerle bir araya gelen Murat Kurum, “Gençler buradaki sürece dahil olmalı. Biz eminiz ki bizden daha iyisini daha güzelini yapacaksınız ama onu da hep birlikte hazırlayacağız. O alt yapıyı hep birlikte hazırlayacağız ve İstanbul’u güzelleştirecek, sizlerin geleceğe umutla bakacağınız adımları inşallah hep birlikte atacağız.” diyerek İstanbul için umut ışığı oldu.