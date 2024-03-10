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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı (İBB) Murat Kurum, çalışmalarını sürdürüyor.
Sahada vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, etap etap projelerini de tanıtıyor.
İstanbul'u bir spor şehri yapmak istediğini her konuşmasında dile getiren Kurum, sosyal medya hesabından buna dair yeni bir paylaşım yaptı.
Gençlerle bisiklet süren Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"İstanbul sporla yaşayan bir şehir olacak"
İstanbul sporla yaşayan bir şehir olacak.
İstanbul bir bisiklet şehri olacak.
İlk 5 yılda bisiklet yollarını 1000 km’ye çıkaracağız.
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