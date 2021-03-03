Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul'un deprem hazırlıklarını anlattığı programda, 300 bin konutun dönüştürülmesi gerektiğini, 1,2 milyon insanın riskli binalarda yaşadığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına katıldı.

Soruları yanıtlayan Kurum, olası İstanbul depremi konusuna da değinerek yapılan hazırlıkları anlattı.

"TERÖRLE MÜCADELE KADAR ÖNEMLİ"

Depremle mücadelenin terörle mücadele kadar önemli olduğunu ifade eden Kurum, depremin siyaset üstü, ülkenin milli güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir mesele olduğunu belirtti.

İstanbul'un nüfusunun 16 milyon olduğunu, 50 yılda bir orta, 300 yılda bir de yüksek şiddette depremler yaşandığını anlatan Kurum, uzmanlara göre İstanbul'da 7 ve üzerinde deprem beklendiğini anımsattı.

Murat Kurum: İstanbul'da 300 bin konutun dönüştürülmesi lazım VİDEO

"300 BİN KONUT DÖNÜŞMELİ"

Bakanlık olarak bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini dile getire Kurum, "İstanbul'da 5,9 milyon bağımsız bölüm var. Bunun 1,5 milyonu da riskli gözüküyor. Bunların 300 bini de acil öncelikli konutlar. 300 bin konutun dönüştürülmesi lazım. 1,2 milyon insan şu an riskli binalarda oturuyor diye düşünebiliriz. O yüzden kentsel dönüşüm önemlidir, o yüzden milli güvenlik meselesidir." dedi.

"TÜRKİYE'DE 6,7 MİLYON RİSKLİ YAPI VAR"

Kurum sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de 6,7 milyon riskli gördüğümüz konutumuz var. 1,5 milyonu da acil öncelikli dediğimiz konutlar. Hedef çerçevesinde her yıl 300 bin konut dönüştürerek 5 yıl içinde riskli acil öncelikli konutların dönüşümü yapmak istiyoruz. İstanbul'daki 300 bin konut da bunun içinde. Bu çerçevede yerel yönetimlerimizle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Deprem yarın olacakmış gibi kararlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."



