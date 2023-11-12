Murat Kurum: İstanbul'da mevcut yönetim 100 bin konut sözü vermiş, ne yapmış Rize'de ziyaretlerde bulunan TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İstanbul'daki mevcut yönetimin verdiği konut sözünü yerine getirmediğini belirterek "Bizim memleketimiz kıymetli, kimse kusura bakmasın" dedi.

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ensonhaber.com

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası gözler İstanbul'a çevrilmiş, kentsel dönüşüm adımları hızlandırılmıştı..

Bakanlığı döneminde büyük başarılara imza atan TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İstanbul için çalışmalarını sürdürüyor..

Son olarak Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği’ni ziyaret eden Murat Kurum, burada İstanbul'daki deprem riski ve kentsel dönüşüme bir kez daha dikkat çekti...

"İstanbul'a bizim her dakikasına her saniyesine çocuğumuz gibi bakmamız lazım" diyen Kurum, İstanbul'daki mevcut yönetimin tutmadığı sözlerin altını çizdi.

"100 konut sözü vermiş, ne yapmış"

İstanbul'un en büyük sorunu olan depremle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği 100 bin konutun en fazla 6 binini yerine getirdiğini belirten Kurum, "Bizim şehrimiz kıymetli, kimse kusura bakmasın" dedi.

"Sen ikbal kaygısı çekebilirsin kendini başka yerde görebilirsin ama milletin seni nerede gördüğü önemli"

Kurum, şu ifadeleri kullandı: