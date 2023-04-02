Murat Kurum: İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, megakentteki depreme dayanıksız konutlarına ilişkin mutlu eden mesajlar verdi. Bakan Kurum, “İstanbul'da 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. İstanbul'u tek bir riski yapı kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

AA

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar’da yapımı tamamlanan ve toplumun her kesimine hitap eden 97 tesisin açılışını yaptı.

Açılış için binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’na akın etti.

Erdoğan’ın konuşmasından önce platforma Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geldi.

"Biz istiyoruz ki sağlam, güvenli, dirençli yuvalarımız olsun"

İstanbul’da 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceklerini aktaran Bakan Kurum, şunları söyledi:

Çalıştığımız kentsel dönüşüm projelerimiz var. Azpurçaklar Sitesi'nde sözleşme aşamasına geldik. Ege ve Demircan sitelerimiz var. Belediyemiz vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde dönüşüm sürecini yöneteceğiz. Biz istiyoruz ki sağlam, güvenli, afetlere karşı dirençli yuvalarımız her yerde olsun. Bağcılar’ımızın tüm mahallelerinde olsun. Bugün teslim ettiğimiz evlerimiz İstanbul'umuza ve Bağcılar’ımıza hayırlı uğurlu olsun.

"TOKİ ile yaptığımız konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz"

9 ilçemizde 963 mahallemizde güçlü İstanbul için 'Yarın değil Hemen şimdi' diyoruz. İstanbul'umuzu güvenli hale getirmek için hemen yanı başınızdaki Esenler'de tam 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Bu projede 2 bin konutumuzun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik. Etap etap da TOKİ ile yaptığımız konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Esenler'deki o yeşil alan ve sosyal konut sorununu halledeceğiz. Aynısını Bağcılar'da da yapacağız. Yeşil alan ve sosyal alanları sizler için hizmete sunacağız. İnşallah Esenler'deki projemizde ürettiğimiz konutlardan Bağcılar'a da Bağcılar'ın dönüşümü için ayıracağız.

"Tek bir riskli yapı kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"