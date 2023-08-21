Murat Kurum İstanbul'da vatandaşlarla buluştu: Sıcak karşılamalı Şile ziyareti Başarılı bir bakanlık döneminden sonra İstanbul'dan seçilerek Meclis'e giren Murat Kurum, oylarıyla milletvekili seçildiği şehir sakinlerini ziyaretleri kapsamında Şilelilerle buluştu.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin konut ve çevre projeleriyle tanıdığı Murat Kurum, başarılı bir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı dönemini geride bıraktı.

Türkiye'nin tarihi bir dönemeci olarak değerlendirilen ve 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımı olması sebebiyle farklı bir öneme sahip mayıs seçimlerinde sahaya inen Kurum, başarılı da bir seçim dönemi geçirdi.

Oylarıyla seçildiği vatandaşları ziyaret etti

AK Parti İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday olan Murat Kurum, buradan Meclis'e girdi.

İstanbul milletvekili olan Kurum, seçim zaferinden sonra oylarıyla TBMM'ye girdiği İstanbulluları ziyaret etmeye devam ediyor.

Adeta seçim dönemindeki kampanya gibi bir coşku ve enerjiyle ilçe ilçe İstanbul'u adımlayan Kurum, vatandaşlarla bir araya geliyor, etkinliklere katılıyor, esnafı ziyaret edip sorunları dinliyor.

Şile'de güler yüzlü karşılama

Kurum, bu kapsamda hafta sonunu Şile'de geçirdi.

Esnafı ziyaret eden Kurum, şikayetleri dinledi, ikramları geri çevirmedi, çocuklarla top oynadı, bir berberde de saçını düzelttirdi.

Yol üstünde vatandaşları da selamlayan Kurum, ayaküstü sohbet etti.

"Hepsi 10 numara"

Ziyareti sırasında güler yüzle karşılanan Kurum, o anları Twitter hesabından paylaştı.

Kurum paylaşımına, "Çayı, muhabbeti, neşesi, enerjisi. Hepsi 10 numara" notunu ekledi.