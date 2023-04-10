Murat Kurum: İstanbul'dan aday olmak şereftir Milletvekili adaylığıyla ilgili konuşan Murat Kurum, "İstanbul’dan aday olma şerefine eriştik. Bu bir şereftir, çünkü İstanbul’a hizmet etmek, medeniyetimize, tarihimize hizmettir; topyekûn insanlık âlemine hizmettir” ifadelerini kullandı.

DHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1.Bölge 1.Sıra Milletvekili Adayı Murat Kurum, Beykoz Kavacık’ta yer alan 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı.

Açılışta Bakan Kurum’un yanı sıra ilçe ve bölge SKM Başkanları, İstanbul ilçe belediye başkanları, milletvekili adayları ve çok sayıda parti temsilcisi de yer aldı.

İstanbul’dan milletvekili adayı olmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile buradaki diğer kardeşlerimiz gibi, biz de İstanbul’dan aday olma şerefine eriştik. Bu bir şereftir, çünkü İstanbul’a hizmet etmek, medeniyetimize, tarihimize hizmettir; topyekûn insanlık âlemine hizmettir. Bu bakımdan; bizi İstanbul milletvekilliğine layık gören Cumhurbaşkanımıza ve teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Sevdalısı olduğumuz bu aziz şehirde yıllarca Emlak Konut ve TOKİ bünyesinde çalışmış bir kardeşinizim. O genç yaşlarımızdan bugüne, hamdolsun İstanbul’un birçok noktasındaki projelerde, yatırımlarda imzamız oldu. 5 yıllık bakanlık dönemimizde de İstanbul’umuz için gece gündüz demeden çalıştık. İstanbul’umuzun 39 ilçesinde olduk. 963 mahallesinde olduk. Esenler’den Ataşehir’e, Beykoz’dan Kâğıthane’ye, Üsküdar’dan Bağcılar’a kadar İstanbul’un her karışında muhakkak bir izimiz var. Her ilçesinde gayretimiz var; her mahallesinde projemiz var.”

"İnşallah bir yıl sonra afetzede kardeşlerimiz Ramazan'ı yeni yuvalarında geçirecek"

Deprem bölgesinde yapımına başlanan konutlara ilişkin de bilgi veren Bakan Kurum, “Bu yıl Eamazan ayını; ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı buruk bir şekilde idrak ediyoruz. Bugün 11 şehrimizde Ramazan'ı kendi yuvasında yaşayamayan yüzbinlerce kardeşimiz var. İnşallah bir yıl sonra afetzede kardeşlerimiz Ramazan'ı yeni yuvalarında geçirecek. Bu kapsamda ilk etapta 319 bin yeni konutumuzu 1 yılda tamamlayacağız. Toplamda ise 650 bin yeni yuvamızı inşa ederek gönülleri ve şehirlerimizi ihya edeceğiz.” şeklinde konuştu.

"Eser siyasetinden asla vazgeçmedik, daima ürettik"

14 Mayıs seçimlerine 34 gün kala İstanbul’un en temel problemlerine odaklanacaklarını söyleyen Bakan Kurum, “Dar gününde, afet gününde milletimizin yanında olduk. Yara açanlardan değil yuva kuranlardan olduk. Zorlaştırmadık, kolaylaştırdık. Hiç kimseyi ayırmadık, herkesi kucakladık. Milleti, siyasetin merkezine aldık. Türkiye’yi zenginleştirdik. Eser siyasetinden asla vazgeçmedik, daima ürettik. Kapatma davaları açtılar yılmadık. 28 Şubatçıların, vesayetçilerin, e-muhtıralarından korkmadık. 17-25 Aralık kumpasıyla geldiler, yolumuzdan sapmadık.” ifadelerini kullandı.

"Bu seçim; 14 seçimdir kaybedenlerle, 14 seçimdir kazananlar arasında geçecektir"

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:

“15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Milletçe direndik, milli irade destanı yazdık. Kardeşlerim, işte bugün saflar çok açık bir şekilde netleşmiştir. Bir tarafta “ayağa kalkmış bir Türkiye” diyen Cumhur İttifakımız; diğer tarafta “Türkiye’ye dair tek bir projeleri” olmayanlar var. Bir yanda milletle birlikte 2053 hedeflerine yürüyenler; diğer yanda eski Türkiye’ye geri dönmek isteyenler var. Bir tarafta 'İstanbul’un deprem bütçesini 6 kat düşürenler; 5 yılda 100 bin konut deyip milletin umuduyla oynayanlar, aynı deprem planına 3 kez lansman yapanlar' var. Diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yeni yuva kazandıran AK Parti var; Cumhurbaşkanımız var. Bu seçim; 14 seçimdir kaybedenlerle, 14 seçimdir kazananlar arasında geçecektir. İnşallah milletimiz 14 Mayıs’ta da bunlara en güzel cevabı verecektir.”

Paylaştığı fotoğrafı yorumladı

Bakan Kurum, dün gece sosyal medya hesabından İstanbul milletvekili adaylarıyla paylaştığı fotoğrafa ilişkin de açıklama yaparak, “Aslında o fotoğraf AK Parti'nin fotoğrafı, 21 yılın fotoğrafı. 21 yıldır milletimiz için, vatandaşımız için gece demeden, gündüz demeden, ben demeden, biz diyerek vatandaşımıza hizmet etmeye gayret gösterdik. Bu anlayışla çalıştık, hiçbir zaman bu anlayıştan öte durmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu iş bir bayrak yarışıdır dedik ve bayrağı ağabeylerimizden genç kardeşlerimize verdik. Gençler büyüdü, yeni gençlere verdiler. İnşallah yeni gençlere de vermeye devam edeceğiz. Ben fotoğrafı böyle özetlemeye çalıştım.” dedi.