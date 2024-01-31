DHA

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, çalışmalarına devam ediyor.

Kurum bu defa, Beşiktaş'ta MHP Seçim Koordinasyonu Merkezi açılışına katıldı.

Burada kısa bir konuşma gerçekleştiren Murat Kurum, 31 Mart gecesi hep birlikte bayram yaşayacaklarını söyledi.

Kurum ayrıca, "AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin birliği; hepimizin ittifakıdır, sizin ittifakınızdır." dedi.

Murat Kurum, devam eden açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul'u Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız"

"Milletimiz bizi kucaklıyor"

"Türkiye Yüzyılı'nın önsözünü İstanbul'dan yazacağız"

AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin birliği; hepimizin ittifakıdır, sizin ittifakınızdır, Cumhurun İttifakı'dır. Bu ittifak; devletin ve milletin istikbali için 15 Temmuz gecesi halkımız tarafından, sizin tarafınızdan, meydanlarda kurulmuştur. İşte biz bu tarihi birlikteliği, İstanbul'da zirveye taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nın önsözünü, buradan Beşiktaş'tan, İstanbul'dan yazacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli arasındaki uyumu, bizler il, ilçe teşkilatlarımızda, belediye yönetimlerimizde de örnek alıyoruz. Bizler de hep birlikte milletimize duygularımızı, hedeflerimizi anlatacağız.

"31 Mart gecesi bu fetret dönemi, bu duraklama dönemi kesinlikle son bulacaktır"

Milletimiz bize beklediğimiz işareti veriyor; bizi kucaklıyor. Milletin işareti açık ve nettir, 31 Mart gecesi bu fetret dönemi, bu duraklama dönemi kesinlikle son bulacaktır. İnşallah bu aziz İstanbullular, bizim bütün heyecanımızı paylaştıkları bu süreçte bizimle birlikte yol yürümeye devam edecektir.



Büyüklerimiz 'Bizim milletimiz ariftir' der. Milletimiz her şeyi görür, bilir ve anlar demişlerdir. İstanbullular ariftir, İstanbullular milletin sorunlarına ilişkin koyulması gereken iradeyi net bir şekilde göstermektedir. İstanbullular ile birlikte 31 Mart akşamı bu fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. İstanbullular görüyorlar ki bu 5 yıllık süreçte, kaybedilmiş bu 5 yıla ilişkin hayallerini, umutlarını, geleceğini maalesef endişe içinde görüyorlar.



Görüyorlar ki; İstanbul bugün, ehliyetsizliğin, liyakatsizliğin, iş bilmezliğin, partizanlığın altında bir karmaşa ve kaosu yaşamaktadır. İnşallah hep birlikte İstanbul'umuzun bu düşmüş olduğu istikrarsızlık sarmalından, hizmet yoksunluğundan ve eser yoksulluğundan Cumhur İttifakımızla birlikte 31 Mart akşamı 'Şimdi İstanbul' diyeceğiz. Milletimizle el ele 31 Mart akşamı bir bayram yaşayacağız. Tüm İstanbullular kazanacak. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimizi kucaklayarak, hiç kimseyi dininden, dilinden, ırkından, inancından, kültüründen dolayı ayırmadan hep birlikte el ele ve gönül gönüle yol yürüyeceğiz.



Biz milletimiz ne zaman dara düşse hep yanında olduk. El ele verdik, iyi günde kötü günde beraber olduk. İnşallah 31 Mart gecesi de hep birlikte, Cumhur İttifakımızla birlikte yollara düşeceğiz.