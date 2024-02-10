Murat Kurum İstanbul'u karış karış geziyor! Bağdat Caddesi'nde vatandaşlarla buluştu Seçim kampanyası kapsamında İstanbullularla temasını aksatmayan Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, bugün CHP'nin kalesi Kadıköy'deydi.. Bağdat Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet eden Kurum'a ilgi yoğun oldu..

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ensonhaber.com

İstanbul'da AK Parti'nin seçim kampanyası büyük bir heyecanla sürüyor..

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum da kampanya kapsamında karış karış şehri geziyor.

Vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, sohbet edip dertlerini dinliyor.

Bu kapsamda Kurum'un bugünkü adresi CHP'nin kalesi Kadıköy oldu.

Bağdat Caddesi'nde yoğun ilgi

Kadıköy'de düzenlenen STK Temsilcileri-Kanaat Önderleri Buluşması'na katılan Kurum, ardından Bağdat Caddesi'nde vatandaşlarla buluştu.

İlgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, çocuklara oyuncak hediye etti.

"Allah yardımcınız olsun, arkanızdayız"

Kurum, caddede vatandaşlara projelerinden bahsederken bir vatandaş, "Allah yardımcınız olsun, arkanızdayız. Elimizden bir tek sandığa gitmek geliyor. Başka bir şey yapamıyoruz. Dualarımız sizinle." dedi.

"1 Nisan sabahı en önemli gündemlerimizden biri deprem biri de ulaşım"

Bir başka vatandaşın "En büyük sorun kentsel dönüşüm." demesi üzerine Kurum, "1 Nisan sabahı en önemli gündemlerimizden biri deprem, biri de ulaşım." ifadesini kullandı.

Yaşlı adamla samimi diyalog

Yoldan geçen başka bir vatandaş da "Oy istiyorsun ama bakalım verecek miyim, vermeyecek miyim?" demesi üzerine Kurum "Canın sağ olsun, ister ver ister verme.. Siz iyi olun da" diyerek yaşlı adama sarıldı.

Daha sonra "Şaka yapıyorum" diyen yaşlı adam ile samimi diyaloğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına da katıldı

Daha sonra Kadıköy'de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Kurum, açıkladıkları günden beri İstanbul'un sokaklarında projelerinin konuşulduğunu söyledi.

Kurum, İstanbul'a verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, "Hamdolsun milletimiz bizim verdiğimiz sözlere güveniyor. Çünkü bizim sözlerimiz öyle kollarını boşa sıvayanların verdiği sözlere benzemez. Biz kollarımızı bir kez sıvadık mı o kollar bir daha kapanmaz." dedi.

Tüm bu hizmet ve eserleri hep birlikte başaracaklarını ifade eden Kurum, "Bu kötü gidişi beraber durduracağız. Bu değişimi, bu şehrin başkanı olarak yapmayacağız, her evin evladı olarak yapacağız. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş, yükseliş dönemi başlayacak." diye konuştu.