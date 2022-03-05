Murat Kurum: İstanbul'u santim santim dönüştüreceğiz

Beklenen depremlere karşı İstanbul'da başlatılan kentsel dönüşüme balta vurulamayacağını söyleyen Murat Kurum, kenti santim santim dönüştürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Deprem riski nedeniyle büyük bir tehlikenin beklediği İstanbul'da depremin olası facialarına karşı önlem amacıyla başlatılan kentsel dönüşümler devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılan kentsel dönüşüm projelerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Güngören Belediyesi Gençosman Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklama yapan Bakan Kurum, bu dönüşümlerin baltalanamayacağını vurguladı.

"İSTANBUL'U SANTİM SANTİM DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

İstanbul'daki deprem dönüşümlerinin rada kaldırılmasına asla müsaade etmediklerinin altını çizen Bakan Kurum, "İstanbul'u santim santim dönüştüreceğiz, depreme hazırlayacağız ve kentsel dönüşümü, milletin gerçeklerine gözleri gönülleri kapalı olanların insafına terk etmeyeceğiz." dedi.

"SİZ İNANDINIZ, BİZ DE SİZLERİ MAHCUP ETMEDİK"

Bakan Kurum, bir yıl önce buraya geldiklerinde Güngören ve Tozkoparan'ı dönüştüreceklerine dair söz verdiklerini hatırlattı.

O zaman medyada "Bu evleri vatandaşlara vermeyecekler, kira yardımı, taşınma yardımı yapmazlar, buraya 15, 20, 30 katlı binaları dikerler." gibi birçok eleştiri aldıklarını anlatan Kurum, "Ama sizler bize inandınız, sizler Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, onun ortaya koymuş olduğu vizyona güvendiniz ve bizlerle hareket ettiniz. Biz de sizleri mahcup etmedik. Allah'ın izniyle bundan sonra da mahcup etmeyeceğiz ve verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz." dedi.





140 KONUT TESLİM EDİLECEK

Tozkoparan'da çok kısa sürede inşa ettikleri 140 konutu anahtarları ve tapularıyla bugün teslim edeceklerini aktaran Kurum, diğer taraftan da ikinci etap olan 270 konutun harcını birlikte dökeceklerini söyledi.

1-7 Mart'ın Deprem Haftası olduğunu hatırlatan, bu haftanın devlet ve millete son derece kritik bir mesaj verdiğini ifade eden Kurum, "Bugün ne yazık ki topraklarımızın yüzde 66'sı deprem riski altında ve bu topraklarda da ne yazık ki nüfusumuzun yüzde yaklaşık 71'i yaşıyor. Son 100 yılda baktığımızda 80 binin üzerinde canımızı depremler nedeniyle toprağa verdik." dedi.





"ACI TÜRKÜLER, AĞITLAR İSTEMİYORUZ"

Türkiye'nin deprem nedeniyle çok acılar çektiğini ve pek çok canın kaybedildiğini hatırlatan Kurum, "Artık biz acı türküler, ağıtlar istemiyoruz. Çok geç olmadan, enkazlarda yavrularımızı, sevdiklerimizi aramadan şunu artık herkesin kavraması gerekmektedir. Türkiye'nin deprem gerçeği altında, kentsel dönüşümü hep birlikte yürütmek zorundayız." ifadelerini kullandı.





"İSTANBUL'A 46 MİLLET BAHÇESİ KAZANDIRDIK"

Bakanlık olarak bir hedef ortaya koyduklarını kaydeden Kurum, ülke genelinde 3 milyon konutu bu anlayışla dönüştürdüklerini, 12 milyon vatandaşın hayatını güvence altına aldıklarını söyledi.

Kurum, 81 ilde istisnasız projeleri olduğunu, 120 milyar lira yatırım bedeliyle 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutun çalışmasının da hızla devam ettiğini bildirdi. Hedefleri ve amaçlarının ozanlara bir daha acı söyletmemek olduğunu dile getiren Kurum, her bir vatandaşı depreme karşı emniyete alana kadar gece gündüz demeden çalışacaklarını dile getirdi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'a Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerinin kazandırıldığını da hatırlatan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihin en büyük çevre ve şehircilik projelerini milletle buluşturduğunu, 39 ilçenin tamamında kentsel dönüşümden sosyal konuta, çevre yatırımlarından millet bahçelerine 7 gün 24 saat çalıştıklarını anlattı.

Murat Kurum, İstanbul'da sadece sağlıksız yapı stokunu yenilemediklerini, yeni konut ve mekanlar inşa etmenin yanında, içerisinde camisi, millet bahçesi, yürüyüş yolları, kıraathaneleri, mesire alanları ve pek çok sosyal donatıyı içinde barındıran projeler yaptıklarını aktardı. İstanbul'a 46 millet bahçesi kazandırdıklarını kaydeden Kurum, Güngören'e de toplam büyüklüğü 56 bin metrekareye ulaşan 2 millet bahçesi yaptıklarını bildirdi. Şehrin merkezinde tapu, mülkiyet sorunu olan, kentsel dönüşümü bekleyen tüm alanlara ilişkin istişareleri yaptıklarını belirten Kurum, Güngören'deki sağlıksız yapı sorununu da bir an önce ortadan kaldıracaklarını vurguladı.





"HİÇBİR POLİTİK HESABA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ KURBAN ETMEDİK"

Bakan Kurum, "Biz her fırsata söylüyoruz. 16 milyonluk İstanbul'un depremden, kentsel dönüşümden daha acil bir gündemi yoktur, olamaz, olmamalıdır. Allah korusun İstanbul'da yaşanacak 7 büyüklüğündeki bir deprem, ülkemiz ve milletimiz için bir milli güvenlik meselesi haline gelecektir. Mesele bu kadar büyüktür, mesele bu kadar acildir. Biz bu meseleye her zaman siyaset üstü baktık. Hiçbir politik hesaba kentsel dönüşümü kurban etmedik. Edilmesine de müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın ardından hemen seferberlik ruhuyla hareket ettiklerine dikkati çeken Kurum, 6 ay gibi kısa bir zamanda etrafındaki binaları da içine almak suretiyle dönüşümü tamamladıklarını, şu anda Kartal'da 1000 konuta ulaştıklarını söyledi.





BİRÇOK PROJE HAYAT GEÇİRİLDİ

Kurum Kağıthane'de istinat duvarı çökmesi sonrası çevredeki binaları da içine almak suretiyle binaların yıkımını yaptıklarını, Fikirtepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşın mağdur olduğu kentsel dönüşüme girmek suretiyle 11 bin bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdiklerini, 36 ayda hem İstanbul'a hem Kadıköy'e değer katacak birçok projeyi hayata geçireceklerini anlattı.





İstanbul'un 39 ilçesinde gece gündüz çalıştıklarını ve 2012 yılından bu yana İstanbul'da 600 bin konutu yenilediklerini ifade eden Kurum, İstanbul'da dönüşüme girmesi gereken 900 bin sağlıksız konut olduğunu, şimdi de sahada 140 bin yeni konutun dönüşümüne hızla ettiklerini bildirdi.





"İSTANBUL'UN DEPREM DÖNÜŞÜMÜNÜN SÜMEN ALTI EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Bakan Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'un deprem dönüşümünün sümen altı edilmesine, rafa kaldırılmasına kimsenin bu sürece balta vurmasına milletimiz adına asla ve asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. İstanbul'u santim santim dönüştüreceğiz, depreme hazırlayacağız ve kentsel dönüşümü, milletin gerçeklerine gözleri gönülleri kapalı olanların insafına terk etmeyeceğiz. Kısır gündemler peşinde, bir o yana, bir bu yana sallananların, İstanbul'a ve kendi ülkelerine yabancılaşanların insafına bırakmayacağız. Ne zaman ellerine mikrofon alsalar AK Parti'den daha güçlü bir proje, bir eser sunmak yerine, bizim yaptığımız her eseri yıkacaklarını söyleyenlerin, insanımıza, milletimize sunacağı hiçbir şey yoktur. Tüm büyük yatırımları yıkacaklarmış. Her zaman bunları açıklıyorlar. Üstüne beton döküp kapatacaklarmış. Sen neyi yıkıyorsun arkadaş? Sen o yatırımları enkaza çevirdiğin gün, bu millet seni ve o karanlık zihniyetini alır, o enkazın dibine gömer, üstüne de betonu döker. Nasıl 20 yıldır 11 seçimde sandığa gömdüyse seni ilelebet siyasetin o arızalı raflarına kaldırdıysa endişe etmeyin evelallah bu millet aynısını yine yapar, yapacaktır. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu aziz İstanbul'un engin sularında da lafla peynir gemisi yürümez. O gemi batar. O gemi ancak gayretle çalışkanlıkla işle yürür, projeyle yürür, aşkla şevkle yürür."





PROJENİN TEMELİ ATILDI

Törende konuşmaların ardından hak sahibi ailelere Bakan Kurum, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in de aralarında bulunduğu katılımcılar tarafından anahtar ve tapuları verildi.

Törende daha sonra Bakan Kurum ve katılımcılar canlı bağlantı ile Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma alanına bağlandı. Güngören Müftüsü Abdülkerin Tohumcu'nun yaptığı duanın ardından butona basılmasıyla projenin temeli atıldı.



