Murat Kurum: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Pendik’te düzenlenen mitingde vatandaşlarla buluşan Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Sizlerle birlikte el ele, omuz omuza vereceğiz ve 31 Mart akşamı Fetret Devri'ni bitireceğiz. İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

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İHA

31 Mart'ta vatandaşlar, bir kez daha sandık başına gidecek.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren belediye başkan adayları sahadan ayrılmıyor.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da ayak basmadık yer bırakmıyor.

Kurum son olarak, Pendik'te bir dizi ziyarette bulundu.

Murat Kurum, ziyaretin ardından düzenlenen mitingde vatandaşa seslendi.

"Sizlerle birlikte el ele, omuz omuza vereceğiz ve 31 Mart akşamı İstanbul'da Fetret Devri'ni bitireceğiz"

Kurum, şunları söyledi:

Pendik’ten aldığımız bu destekle; 1 Nisan sabahı İstanbul’u bayram yerine çevireceğiz. İstanbul’a özlediği ne varsa yeniden kazandıracağız. Bu şehrin tamamını, bulvarlarından ara sokaklarına kadar yeniden ihya edeceğiz. Şu meydanın sevgisini karşılıksız bırakamayız. Bu umutları, bu ümitleri; bu pırıl pırıl gençlerimizi karşılıksız bırakamayız. Sizlerle birlikte el ele, omuz omuza vereceğiz ve 31 Mart akşamı İstanbul'da Fetret Devri'ni bitireceğiz. İstanbul'u ayağa yeniden kaldıracağız. Biz başkaları gibi öyle yarı zamanlı değil, tam zamanlı belediye başkanı olacağız. 7 gün 24 saat görevimizin başında olacağız. İstanbul’un hizmetinde olacağız. Göreceksiniz, en büyük farkımız, ahde vefa olacak.

"Biz CHP’li İBB yönetimindekiler gibi algıda usta değiliz, alın terinde ustayız"

Vaatlerimizi ortada bırakmayacağız, söz verip unutanlardan olmayacağız. Mevcut yönetimin yaptığı gibi sözlerimizin sadece onda birini değil, projelerimizin yüzde 100'ünü yapacağız. Pendik'in huzurlu, güvenli, mutlu geleceği için özenli bir proje ve takvim hazırladık. Size söz veriyorum. Pendik’te bizim dönemimizde trafik çilesi bitecek. Sevgiye zaman kalacak. Ailemize, çocuklarımıza zaman kalacak. Pendik büyüyecek, Pendik güzelleşecek, Pendik zenginleşecek. Biz CHP’li İBB yönetimindekiler gibi algıda usta değiliz. Biz, alın terinde ustayız. Onlar algı yapar, biz eser yaparız. Onlar reklam yapar, biz hizmet yaparız. Çünkü bizim anlayışımızda siyaset; meslek değildir. Siyaset, kariyer büyütme yeri değildir. Siyaset eserdir, siyaset hizmettir. Bizde de eser bitmez, müjde bitmez.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)