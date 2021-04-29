Murat Kurum: İstanbul'un her ilçesinde önemli projeler yürütüyoruz

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, İstanbul'da yapılan projelere değindi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere gittiği Bitlis'te, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Kurum, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM AÇIKLAMASI

Bakan Kurum, Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle bugüne kadar 1 milyon 550 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdiklerini belirtti.

Acil öncelikli dönüşmesi gereken her yıl 300 bin olmak üzere toplamda 1.5 milyon konutun dönüşümü için çalışmalar yürüttüklerini belirten Kurum, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde çok önemli projeler gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

"İSTANBUL'DA ÇOK ÖNEMLİ PROJELER YÜRÜTÜYORUZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı, açıklamasında şunları söyledi:

"Bu kapsamda 117 bin konutumuzu İstanbul'da dönüşüm kapsamına aldık. Bu projeleri hemen her ilçemizde, İstanbul'a gittiğinizde gerek Esenler'de gerek Üsküdar'da gerek Ataşehir'de, Ümraniye'de, Kadıköy Fikirtepe'de çok önemli projeler yürütüyoruz."

Murat Kurum: İstanbul'un her ilçesinde çok önemli projeler yürütüyoruz ViDEO

"BOĞAZ'IN SİLÜETİNE UYGUN..."

Üsküdar Çamlıca Tepesi eteklerinde, Kirazlıtepe Mahallesi'nde, Küplüce Mahallesi'nde, hem Ferah hem de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde önemli bir kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Daha önce Kirazlıtepe'de 2 bin konutluk bir proje başlattık. Zemin artı 3-4 katı geçmeyen... Hem Boğaz'ın silüetine uygun hem Çamlıca'nın silüetine katkı sağlayacak çok önemli bir projenin ilk etabını tamamladık.

Diğer iki etabın ihalesini pazartesi itibarıyla TOKİ Başkanlığımız yaptı. Artık Kirazlıtepe'de tamamını ihale ettik. En kısa zamanda vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. Küplüce, Ferat ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde de belediyemiz ve Bakanlığımız görüşmelere başladı.

"SAHADA BİLFİİL VARIZ"

Üç mahallemizde de birer etap çıkmak suretiyle yıl sonuna kadar Anadolu Yakası'ndaki en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini de İstanbulumuza, Üsküdarımıza kazandırıyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu üç mahallemize yoğun bir şekilde girdik.

Yıl sonuna kadar üç mahallede artık inşa faaliyetlerini başlatacak adımlarımızı atmak istiyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızla görüşmelerimizi yürütüyoruz. Bizzat biz sahada bilfiil varız. Söz verdiğimiz gibi İstanbulumuzun neresinde vatandaşımızın bize ihtiyacı varsa orda olmaya devam edeceğiz."