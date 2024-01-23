Murat Kurum: İstanbul'un hiçbir yerinde tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, kentsel dönüşüm mesajı verdi. İstanbul'da riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacaklarını belirten Kurum, dönüşüm projelerini yerinde ve hızlı bir şekilde yapacaklarını söyledi.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı açıklanan Murat Kurum, çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'u ilçe ilçe gezen ve vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, bu defa Küçükçekmece'de konuştu.

Küçükçekmece'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Kurum, İstanbul'un en önemli gündemi arasında yer alan kentsel dönüşümden bahsetti.

İstanbul'un 5 yıl kaybettiğini söyleyen Murat Kurum, hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayacaklarını ve vatandaşları güvenli yuvalarına kavuşturacaklarını söyledi.

Kurum devam eden açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul 5 yılını kaybetti"

Üzülerek söylüyorum ki; İstanbul bu süreçte 5 yılını kaybetmiştir. Mevcut yönetimin kentsel dönüşümle ilgili sözlerinin hiçbiri gerçekleşmemiştir. 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz sözü verdiler değil mi? Umutla bekleyen İstanbul halkına verdikleri hiçbir sözü tutmadılar. Sadece kentsel dönüşüm değil.



Tüm verdiği sözlerle alakalı sadece ve sadece reklamlarda, panolarda algılarını gördük.İstanbul'un tüm riskli bölgelerini sahipsiz bıraktılar.



Küçükçekmecemiz'de bu umursamazlıktan bu ihmalkarlıktan üzerine düşen payı aldı. İşte yarım gaz yarım Burgaz mahallemiz... Çözümsüz bırakılan problemleri ortada.



Yıllardır bu şehrin yükünü çeken kardeşlerimiz, şöyle göle doğru doya doya bakıp çay içecekleri, sohbet edecekleri bir güvenli yuvanın hayaliyle bekliyor.

"İsteklerinizi, problemlerinizi çözeceğim"

Sizlere burada, bugün söz veriyorum. Ben Küçükçekmece'nin bir evladı bir kardeşiniz bir arkadaşınız olarak, Aziz Yeniay Başkanımla birlikte Küçükçekmece'nin ne ihtiyacı varsa ne problemi varsa tüm isteklerinizi, problemlerinizi omuz omuza verip çözeceğim ve burada başkanım ifade etti birlikte omuz omuza vatandaşımızın bizden ne beklediği varsa ne talebi varsa gözümüz kulağımız vatandaşımızda olacak. Onları dinleyeceğiz.

"İşin sahibi olmadığı için..."

Bundan yaklaşık bir ay önce Küçükçekmece'ye geldim ve orada meydanda, vatandaşlarımızın da rahatsız olduğu ve orada meydanı da kullanamadığımız işgaliyelere karşı şikayetleri aldık.



Gördük ki bunlar gayri resmi bir şekilde burada duruyor. Baktığınızda işin sahibi olmadığı için konuyla ilgili ne ilgilenen var ne sahiplenen var...



Hemen ilgili arkadaşlarımızla birlikte gereğini yaptık ve Küçükçekmece o eski, huzurlu, güzel meydanına kavuştu.



Hemen ardından selde çaresiz bırakılan şoförlerimizin, kooperatifimizin yanına

gittik. Orada büyükşehir belediyesinin yapması gereken hizmetleri yapmadığı için selde mağdur olan esnafımızla beraberdik.



Hemen orada iştişare yaptık. Vatandaşlarımızla kararlar aldık. 1 hafta 10 gün sonra o kararlar hayata geçti. Şimdi esnafımız bize dua ediyor.

"İstanbul'un hiçbir yerinde tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız"