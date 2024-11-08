Haber Merkezi

İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

Bölgeye giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ekipleri, temizlik çalışmalarına devam ediyor.

İzmir Körfezi Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 15 maddelik Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından Bakanlık, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) aracılığıyla "Safinaz 1" adındaki deniz yüzeyi temizleme gemisini de bölgeye gönderdi.

İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda da gündeme getirildi.

MURAT KURUM, KÖRFEZ'DEN ALINAN SUYU TBMM'YE GETİRDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Görüşmelere katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'nden alınan suyu TBMM'ye getirdi ve CHP'lilere seslendi.

"TEK BİR AÇIKLAMA DAHİ YAPMAYAN SİYASİLERE ANLATMAK İÇİN GETİRDİK"

Ben, Körfez'e dair hedeflerimizi anlatacağım ama öncelikle sizlere bir şey göstermek istiyorum. Ben bugün; İzmir Körfezi’nden aldığımız bir şişe deniz suyu numunesini yanımda getirdim. Bu suyu, İzmir Körfezi’ndeki kirliliği görmekten imtina eden, bu acı tablo karşısında tek bir açıklama dahi yapmayan siyasilere; denizin kirliliğini daha iyi anlatmak için getirdim.

"İZMİR KÖRFEZİ'NDE BÜYÜK BİR ÇEVRE FELAKETİ YAŞANDIĞINI GÖRMENİN VAKTİ GELMİŞ HATTA GEÇMİŞTİR"

Artık İzmir Körfezi'mizde büyük bir çevre felaketi yaşandığını, Körfez'in içindeki tüm canlılarla birlikte can çekiştiğini, her saat başı binlerce balığın öldüğünü görmenin vakti gelmiş, hatta geçmiştir. Millet önünde soruyorum. Şu kirliliğin olduğu bir denizde balıklar yaşayabilir mi? Bu kokunun olduğu bir denizin kıyısında, insanlar rahatça hayat sürebilir mi?

"BU ŞİŞENİN İÇİNDEKİ OKSİJEN MİKTARI SIFIRDIR"

Şu anda bu su numunesi içerisinde, atık su kaynaklı amonyak miktarı, olması gerekenden tam 50 kat daha fazladır. Oksijen seviyesi sıfırdır sıfır. Bunun nedeni, artık 85 milyonun malumu olduğu gibi, İzmir’in atık sularını arıtmayan, pis suları doğrudan Körfez’e döken, Körfez'i bir fosseptik çukuru gibi kullanan İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir. Bugüne kadar çözüm için hiçbir adım atmayan yönetim anlayışıdır.

"O KÖRFEZ BİR ZAHMET TEMİZLENECEK"

Bakanlık olarak, İzmir Körfezi Orta ve Uzun Vadeli Eylem planlarını da çok yakında kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Bakan Kurum, "Altını çiziyorum, bu işin takipçisi olacağız. İzmir Körfezi’nin, umursamaz ellerde heba olmasına, her seçim öncesinde ‘Körfez’de kulaç atacağız’ deyip tek bir olumlu adım atmayan zihniyete müsaade etmeyeceğiz.

Ben Çevre Bakanı olarak diyorum ki; bunu herkes not alsın, o Körfez bir zahmet temizlenecek. Büyükşehir Belediyesi bir zahmet sorumluluklarını yerine getirecek. Yapması gerekenleri yapacak. İlgili herkese vazifelerini hatırlatmaya, İzmir halkı ve milletimiz adına devam edeceğiz" diye konuştu.