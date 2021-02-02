Murat Kurum: İzmir'de hayatı normale döndürecek adımları atacağız

Bakan Murat Kurum, kentte sel suyunun tahliye edilmesiyle birlikte hasar tespit çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Hayatın yeniden normal seyrine dönmesi için adımları süratle atacaklarını belirten Kurum, şunları ifade etti:

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

"Bakanlık ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Sel sularının tahliyesinin ardından hasar tespit çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. İzmir’de hayatı normale döndürecek adımları süratle atacak, kardeşlerimizin yaralarını saracağız.

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"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİNİ DAHA ÇOK HİSSEDİYORUZ"

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerini maalesef daha çok hissediyoruz. Bursa, Düzce, Rize, Artvin ve Giresun'dan sonra şimdi de İzmir'de karşılaştığımız sel, bize iklim değişikliğiyle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

İzmir’de aşırı yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Selden etkilenen İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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METREKAREYE 142 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

İzmir'de kent merkezine son 14 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 142 kilograma ulaştı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, son 14 saatte İzmir'in merkezinde metrekareye 142, Bayraklı'da 129, Balçova'da 109, Menderes'te 103, Bornova'da 87, Buca'da 81, Kemalpaşa'da 65 kilogram yağış düştü.

İzmir'de kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı bilgisini veren Meteoroloji yetkilileri, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.