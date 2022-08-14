Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yarım asırlık çam ağacını kesmesine, "Yönettikleri hiçbir yerde yeşil yatırımı olmayan CHP yine şaşırtmadı" sözleriyle tepki gösterdi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan yarım asırlık fıstık çamının kesilmesi vatandaşların tepkisini çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) logosunu taşıyan kıyafetler giyen görevliler tarafından, yol çalışması kapsamında kesilen çam ağacı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Toprak ve taşla kapattılar

İşçiler, kesilen ağacı belediyeye ait kamyonla götürürken ekiplerin söktüğü alan toprak ve taşla kapatıldı.

Murat Kurum, İzmir'deki ağaç kesimine tepki gösterdi VİDEO



"Ağacı kurtaramayıp, katletmişler"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ağaç kesimine,"İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler." ifadeleriyle tepki gösterdi.

"Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz"

O anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Yönettikleri hiçbir yerde yeşil yatırımı olmayan CHP yine şaşırtmadı! İzmir’de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en ‘ÇEVRECİ’ kendileri, ama iş icraata gelince ağaçlara KIYIYORLAR! Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz. Siz sosyal medya belediyeciliğine devam!"