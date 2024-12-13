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TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Görüşmelere katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşma yaptı.

"YAPAY ZEKANIN BELİRLEDİĞİ ADAYLARIN YÖNETTİĞİ ŞEHİRLERİ YAPAY ZEKAYA SORALIM DEDİK"

İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe değinen Bakan Kurum, yapay zekayla oluşturulmuş bir görseli Genel Kurulda göstererek şunları söyledi:

"Bu sefer yanımda bir şişe getirmedim, yanımda bir fotoğraf getirdim. Bu fotoğraf 2034 yılına ait bir fotoğraf. Sayın Özgür Özel belediye başkan adaylarının yapay zeka ile belirlendiğini söylemişti. Biz de yapay zekanın belirlediği adayların yönettiği şehirleri yapay zekaya soralım dedik. Dünyanın en gelişmiş yapay zeka uygulamalarından birini kullandık. Eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli önlemleri almazsa 2034 yılında körfezin ne durumda olacağını sorduk. Uygulama da karşımıza böyle bir resim çıkardı."

"İZMİR KÖRFEZİ MALESEF MÜDAHALE EDİLMEZSE 10 YIL SONRA BÖYLE OLACAK"

"Fotoğraftaki görüntüye bakar mısınız, burada balıkların yaşamlarının son bulduğu bir körfez var. Mavinin siyaha dönüştüğü bir körfez var. Kokuya ve kirliliğe dayanamayıp İzmir'in terk edildiği görüntüyü görüyoruz. İşte yapay zekayla belirlenen belediye başkanının elindeki İzmir Körfezi maalesef müdahale edilmezse 10 yıl sonra böyle olacak."

"İZMİR’E YAPAY ZEKÂ DEĞİL, 'YAPAN ZEKA' LAZIM"