İzmir'e yapılan deprem sonrası konutların yarın teslim edileceğini duyuran Murat Kurum yaptığı paylaşımda, "Verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Türkiye 30 Ekim 2020'de İzmir depremiyle sarsıldı.

Türkiye'yi yasa boğan depremde 117 kişi hayatını kaybederken binlerce kişinin yuzası zarar gördü.

Dempremin hemen ardından yaraların sarılması için düğmeye basıldı.

Aradan geçen 1 yıl gibi kısa bir sürede 7 farklı proje bölgesinde yürütülen çalışmaların büyük çoğunluğu tamamlandı.

KONUTLAR TÖRENLE TESLİM EDİLECEK

Bu kapsamda 26 Kasım Cuma yani yarın, tamamlanan 596 konut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerine teslim edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın yapılacak tören için sosyal medyadan bir video paylaştı.

Murat Kurum, İzmirlileri konut teslim törenine davet etti VİDEO

"YENİ YUVALARINA KAVUŞTURMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Projeler ve çalışmalar hakkında bilgi veren Kurum, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ülkemize, milletimize, siz, İzmirli kardeşlerimize verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesi özel bir günde, bir taraftan kaybettiğimiz canların hüznünü yaşarken, diğer taraftan depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmanın heyecanını yaşıyoruz.





"ACIMIZ HALA TAZE"

Hüzünlüyüz! Geçtiğimiz yıl İzmir’de yaşadığımız depremde kaybettiğimiz 117 kardeşimizin hatıralarını yâd ediyoruz. Yitirdiğimiz canların acısı yüreğimizde hala taze. Ben, deprem nedeniyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza, bir kez daha Allah’tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum.

596 KONUT TESLİM EDİLECEK

Heyecanlıyız! 26 Kasım’da, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle; inşaatlarını tamamladığımız 596 konut ile 145 dükkânın anahtarlarını İzmirli kardeşlerimize teslim edeceğiz.Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik.





"KARDEŞLERİMİZİN ELİNİ BIRAKMADIK"

İzmirli kardeşlerimizin elini hiçbir zaman bırakmadık. Yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık. Tıpkı Kartal’da, Kâğıthane’de, Elazığ’da, Malatya’da, Giresun Dereli’de ve tüm afet bölgelerinde olduğu gibi İzmir’de de konutlarımızın inşaatlarını hızlı bir şekilde başlattık. Bugün, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz.

"EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ"

İzmir Bayraklı’da yerinde ve rezerv alanda toplam 5.074 konut ve 353 dükkân yapıyoruz. Bayraklı’da inşa ettiğimiz 1.391 konut ve 302 dükkândan yapımını tamamladıklarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Geri kalan konutları ve dükkânları da en kısa sürede tamamlayacak ve vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.





"HER DAİM MİLLETİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"

Bayraklı’da rezerv alanda inşa ettiğimiz 3.649 konut ve 51 dükkânı da aynı hızla tamamlayacağız. 19 yıl boyunca milletimizin ne derdi olduysa yanında olduk. Yaşanılan her felakette, her sıkıntıda milletimizin yanına koştuk.

İnşallah bundan sonra da, her daim, milletimizin yanında olacağız. Ben böylesi özel bir günde, İzmirli kardeşlerimizin heyecanını paylaşmak üzere tüm vatandaşlarımızı anahtar teslim törenine davet etmek istiyorum.İzmirli vatandaşlarımıza yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyorum."