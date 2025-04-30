Murat Kurum: Yapılan konutların Kanal İstanbul'la ilgisi yok

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Grup Toplantısı öncesinde Kanal İstanbul'un planlandığı bölgedeki konut satışlarının projeyle bir alakası olup olmadığı sorusunu yayınladı.

"KONUTLARI EVİ OLMAYAN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN YAPTIK"

Bakan Murat Kurum, "Hiç bir alakası yok. O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz, milletimize sosyal konut yapaca ve bu anlamda evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olmaları için yaptığımız konutlardır. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka yere çekmeye çalışmak çabası milletimizin nezdinde karşılıksız kalacaktır. Muhalefetin buradan iyice bilmesini tekrar ifade ediyorum." dedi.

Kurum, açıklamasında, bölgede yapılan konutların Kanal İstanbul'la ilgisi olmadığını, Araplara ya da herhangi bir ülke vatandaşına konut satışının yapılmadığını ve bölgede yapılan konut satışların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına gerçekleştirildiğini belirtti.

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