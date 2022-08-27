Murat Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni iptal etmedik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul projesinin iptal edildiği haberini yalanlayarak "İmar planları yürürlükte" dedi.

Mega proje olarak nitelendirilen Kanal İstanbul projesi ilk günden beri asılsız iddiaların odağında olmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje" ve "hayalim" olarak nitelendirdiği proje, ilk olarak 2011 yılında gündeme geldi.

Geçtiğimiz yıl inşasına başlanan Kanal İstanbul projesi fiilen hayata geçirildi.

Murat Kurum açıklama yaptı

Dün bir gazete haberinde ise projeyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Proje imarının iptal edildiği öne sürülürken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da açıklama geldi.

"Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz"

Sosyal medya hesabı üzerinden iddiaları ele alan bir açıklama yapan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği!"