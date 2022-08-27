Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
372.218
-5.09%
BTXN Coin
4.73
3.95%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Murat Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni iptal etmedik

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul projesinin iptal edildiği haberini yalanlayarak "İmar planları yürürlükte" dedi.
    • 27.08.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 13:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Murat Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni iptal etmedik

    Mega proje olarak nitelendirilen Kanal İstanbul projesi ilk günden beri asılsız iddiaların odağında olmaya devam ediyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje" ve "hayalim" olarak nitelendirdiği proje, ilk olarak 2011 yılında gündeme geldi.

    Geçtiğimiz yıl inşasına başlanan Kanal İstanbul projesi fiilen hayata geçirildi.

    Murat Kurum açıklama yaptı

    Dün bir gazete haberinde ise projeyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

    Proje imarının iptal edildiği öne sürülürken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da açıklama geldi.

    "Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz"

    Sosyal medya hesabı üzerinden iddiaları ele alan bir açıklama yapan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

    "Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği!"

    Murat Kurum: Kanal İstanbul Projesi ni iptal etmedik #1

    Murat Kurum: Kanal İstanbul Projesi ni iptal etmedik #2


    İlginizi Çekebilir

    ABD’li senatör Blackburn, Çin’e rağmen Tayvan’a geldi
    Dünya

    ABD’li senatör Blackburn, Çin’e rağmen Tayvan’a geldi

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Dar gelirlilerin icraya düşen borçlarının 2 bin lirasını devlet karşılayacak
    Ekonomi

    Dar gelirlilerin icraya düşen borçlarının 2 bin lirasını devlet karşılayacak

    Görüş Bildir