Murat Kurum, Kartal'da vatandaşlarla buluştu Yerel seçim kapsamında mitinglerini sürdüren Murat Kurum, Kartal'da vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum burada yaptığı konuşmada, "Biz hep milletimizin içindeyiz, yan yanayız" dedi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim maratonu tüm hızıyla devam ediyor.

Bu maratonda İstanbul'u karış karış gezen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum, bu defa Kartal'daydı.

Burada vatandaşlarla bir araya gelen Murat Kurum, önemli açıklamalar yaptı.

Birliktelik vurgusunda bulunan Kurum, "Yeniden diriliş için hazır mıyız?" diye sordu.

Kurum ayrıca, "Bizim bu gerçeklerimize onların hayalleri bile ulaşamaz. Bizim bu yaptıklarımızı onlar rüyalarında bile göremez." dedi.

Kurum'un devam eden açıklamasında öne çıkanlar şu şekilde;

"Bu şehirde çakılı tek bir çivileri bile yok"

Ortada doğru düzgün bir hizmet var mı? Mevcut İBB yönetiminin bu şehirde çakılı tek bir çivisi bile yok.



İstanbul’un başına İstanbul’un muradı gelecek.



Biz diyoruz ki 650 bin konutu dönüştüreceğiz onlar ne diyor biliyor musunuz? ‘Ne gerek var’ diyor. ‘Olmasa da olur’ diyor ‘yapsanız da olur’ diyor.



Bal gibi de yapacağımızı çok iyi biliyorlar. Bu yüzden de endişe ediyorlar.

"CHP belediyeciliği..."

CHP belediyeciliği sorumsuzluk ve beceriksizlik, liyakatsızlık demek. İşte burası Kartal. Vatandaşlarımız 5 yıldır biriken sorunlardan dolayı dertli. Adeta bıkmış durumdalar. Büyükşehir ve Kartal Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi... Neden yapmadınız? Soruyorum size. Hem sorunları gidereceğiz dediniz hem Kartal'ı görmezden geldiniz.

"Bu şehir emin ellerde değil"

İstanbul’umuz, bu aziz şehir emin ellerde değil.



Bu aziz şehir liyakatsizliğin kurbanı olmaktadır. Bu aziz şehir beceriksizliğe mahkum edilmektedir.



İstanbul’umuz ihmale gelmez.

"Milletimizle el ele verdik"