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- Murat Kurum, Kastamonu'da sel bölgesinde
Murat Kurum, Kastamonu'da sel bölgesinde
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'da sel felaketinden zarar gören Azdavay ilçesinde incelemelerde bulundu.
- Haber Merkezi
- 18.08.2021 - 18:21
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde zarar gören kamu kurum ve kuruluş binaları ile vatandaşların evlerini yerinde inceledi.
VATANDAŞLARI TEK TEK DİNLEDİ
Bakan Kurum, Azdavay'da bir araya geldiği vatandaşların sorunlarını tek tek dinledi.
YAKINDAN İLGİLENDİ
Vatandaşlara, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Kurum, bölge halkıyla yakından ilgilendi.