Euro
9.9228
0.46%
Dolar
8.4638
0.38%
Altın
484.85
0.16%
Borsa
1.45
-0.83%
Bitcoin
390.392
0.00%
EXEN Coin
26.73
-0.81%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Murat Kurum, Kastamonu'da sel bölgesinde

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'da sel felaketinden zarar gören Azdavay ilçesinde incelemelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 18:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Murat Kurum, Kastamonu'da sel bölgesinde

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde zarar gören kamu kurum ve kuruluş binaları ile vatandaşların evlerini yerinde inceledi.

    VATANDAŞLARI TEK TEK DİNLEDİ

    Bakan Kurum, Azdavay'da bir araya geldiği vatandaşların sorunlarını tek tek dinledi.

    YAKINDAN İLGİLENDİ

    Vatandaşlara, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Kurum, bölge halkıyla yakından ilgilendi.

    Murat Kurum, Kastamonu da sel bölgesinde #1

    Murat Kurum, Kastamonu da sel bölgesinde #2

    Murat Kurum, Kastamonu da sel bölgesinde #3

    Murat Kurum, Kastamonu da sel bölgesinde #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir