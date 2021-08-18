Murat Kurum, Kastamonu'da sel bölgesinde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'da sel felaketinden zarar gören Azdavay ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde zarar gören kamu kurum ve kuruluş binaları ile vatandaşların evlerini yerinde inceledi.

VATANDAŞLARI TEK TEK DİNLEDİ

Bakan Kurum, Azdavay'da bir araya geldiği vatandaşların sorunlarını tek tek dinledi.

YAKINDAN İLGİLENDİ

Vatandaşlara, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Kurum, bölge halkıyla yakından ilgilendi.