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    Murat Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen 3 ilçede incelemelerde bulundu

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Abana, Çatalzeytin ve Özlüce ilçelerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.
    • 29.06.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 16:24
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    Murat Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen 3 ilçede incelemelerde bulundu

    Kastamonu ve Bartın'da geçtiğimiz günlerde sağanak yağış meydana geldi.

    Sağanak yağış sonrası dereler ve nehirler taşarken, ev ve iş yerleri su bastı.

    Ekiplerin hızlı müdahalesiyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi zarar oluştu.

    Bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti

    Bölgede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Kastamonu'nun Abana ilçesine gelerek inşaat alanlarında inceleme yaptı.

    kBurada vatandaşlarla bir süre sohbet eden bakan Kurum, Çatalzeytin ve Özlüce ilçelerine geçerek yapılan çalışmalarla hakkında ilgili kurum amirlerinden bilgi aldı.

    Murat Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen 3 ilçede incelemelerde bulundu VİDEO

    İstek ve talepleri dinledi

    İHA'nın aktardığına göre daha sonra selin zarar verdiği köylerde inceleme yapan Kurum, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

    Murat Kurum, Kastamonu da selden etkilenen 3 ilçede incelemelerde bulundu #1

    Murat Kurum, Kastamonu da selden etkilenen 3 ilçede incelemelerde bulundu #2

    Murat Kurum, Kastamonu da selden etkilenen 3 ilçede incelemelerde bulundu #3

    Murat Kurum, Kastamonu da selden etkilenen 3 ilçede incelemelerde bulundu #4


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