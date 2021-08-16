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    Murat Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgeleri inceledi

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da hasar gören yerleşim birimlerinde incelemelerde bulundu.
    • AA
    • 16.08.2021 - 16:08
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 16:25
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    Murat Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgeleri inceledi

    Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Abana ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

    Çalışmalarla ilgili bilgi alan Kurum, sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinledi.

    Bakan Kurum, burada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı arayarak esnafın yaşadığı sorunları ve talepleri iletti.

    SEL BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

    Daha sonra Bozkurt ilçesine geçen Kurum, İlişi köyünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yıkılan bir köprüyü de inceledi.

    Kurum, selden zarar gören vatandaşlarla bir araya gelerek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

    Murat Kurum, Kastamonu da selden etkilenen bölgeleri inceledi #1

    Murat Kurum, Kastamonu da selden etkilenen bölgeleri inceledi #2

    Murat Kurum, Kastamonu da selden etkilenen bölgeleri inceledi #3

    Murat Kurum, Kastamonu da selden etkilenen bölgeleri inceledi #4

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