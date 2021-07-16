Murat Kurum, kayıp Batuhan Delihasan'ın babasını ve ağabeyini teselli etti

Murat Kurum, kayıp Batuhan Delihasan'ın babasını ve ağabeyini teselli etti

Meydana gelen sel felaketinin ardından Rize'de kaybolan Batuhan Delihasan'ın ailesi göz yaşlarını tutamayınca, Bakan Murat Kurum acılı babaya sarılarak teselli verdi.

Rize'nin Muradiye Beldesi'nde selin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgede incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, selde kaybolan Batuhan Delihasan'ın göz yaşlarını tutamayan babası Mehmet Delihasan'ı ve ağabeyi Mustafa Delihasan'ı teselli ederek bulunması için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

"YOĞUN ÇABA HARCIYORUZ"

Bakan Kurum, herkesin büyük bir mücadele verdiğini belirterek "Bütün ekip olarak arama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bulacağız. Bulunması için yoğun çaba harcıyoruz." dedi.





"OĞLUMU VERİN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUM"

Göz yaşlarını tutamayan baba Mehmet Delihasan ise "Bakanım oğlumu bulun verin bana başka hiç bir şey istemiyorum" diye konuştu.

Murat Kurum, kayıp Batuhan Delihasan'ın babasını ve ağabeyini teselli etti VİDEO







