Murat Kurum: Kentsel dönüşüm can meselesidir, beka meselesidir Bugün Çekmeköy'ün ardından Beykozlularla bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, "Milliyetçiliğin ekmeğini yiyenlerin kentsel dönüşüme karşı çıkması, milletini sevmemesi demektir." ifadelerini kullandı.

AA & Ensonhaber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Aynı zamanda AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olan Bakan Kurum, yoğun bir süreci yönetiyor.

Her gün İstanbul'un ilçelerini karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Öyle ki 1 günde çok sayıda ilçeyi de ziyaret ediyor.

Bugün son durak Beykoz oldu

Bu kapsamda bugün son durağı Beykoz olan Kurum, Ortaçeşme Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 113 bin konutun inşasına başlandığını ifade ederek, toplamda 650 bin yeni konutla bölgedeki konut ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.

"İki yakada da gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yılda, kriz dönemleri dahil tüm süreçlerde büyük başarılara imza attıklarını anlatan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

21 yılda büyük yatırımlar gerçekleştirdik. İstanbul'da iki yakada da gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm hedefi kapsamında İstanbul'da 1,5 milyon konutluk büyük dönüşüm ve Yarısı Bizden kampanyalarıyla riskli yapı stokunu yenileyecek, İstanbul'da tek bir riskli bina bırakmayacağız.

Bakan Kurum, yapılacak binaların İstanbul'un dokusuna uygun, yatay mimariye sahip, sıfır atık uyumlu ve güvenli olacağını kaydetti.

"Hedefimiz, ilk etapta 300 bin konutu dönüştürmektir"

Başvuru esasına dayanan dönüşüm kapsamında hızlı bir şekilde evlerin teslim edileceğini belirten Kurum, şöyle devam etti:

Konutlarımızı en geç 2 yıl içerisinde hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Eğer başvuru sayısı 200 bini aşarsa hak sahiplerini noter huzurundaki kurayla belirleyeceğiz. Hedefimiz, ilk etapta birinci yılda 200 bini yerinde, 100 bini rezerv konut olmak üzere toplam 300 bin konut dönüştürmektir, hızlıca 1,5 milyon konutu bitirerek İstanbul'da dönüşümü tamamlamaktır. Bunu da sizlerle birlikte başaracağız.

"Milletinin canını düşünmeyenden milliyetçi falan olmaz"

Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Kurum:

Kentsel dönüşüm can meselesidir, beka meselesidir. Milliyetçiliğin ekmeğini yiyenlerin kentsel dönüşüme karşı çıkması, milletini sevmemesi demektir. Milletinin canını, yavrularımızın istikbalini düşünmeyenden milliyetçi falan olmaz, olamaz. Mesele bu kadar net ve basittir.

Bakan Kurum, Beykoz'da da 776 konut ve 47 dükkanın hak sahiplerine en hızlı şekilde teslim edileceğini kaydetti.

"Türkiye'yi yüz yıl geriye götürmek isteyenler var"

Kurum, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerine ilişkin şunları söyledi: