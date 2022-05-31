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    Murat Kurum: Fahiş kira artışına ceza uygulanacak

    Murat Kurum: Fahiş kira artışına ceza uygulanacak

    Çevre Bakanı Murat Kurum, konut kiralarının artık sıkı takibe alınacağını belirtip, TÜFE üstü artış yapanlara da yaptırım uygulanacağını duyurdu.
    • 31.05.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 12:30
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    Son zamanlarda ev sahipleri tarafından yüksek oranla artırılan kira fiyatları, milyonlarca kişiyi mağdur etmeye başladı.

    Bu kapsamda ilgili bakanlıklar konuyla ilgili çözüm hazırlıklarına başladı.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise kiracıların yüzünü güldürecek yeni bir haber duyurdu.

    Gelen şikayetler üzerine araştırmalar yapıldığını belirten Bakan Murat Kurum, TÜFE’nin üstünde yapılan zamların tespit edildiğini söyledi.

    Fahiş artış yapanlar cezasız kalmayacak

    Kanun çerçevesinde gerekenin yapılacağını vurgulayan Bakan Kurum, "TÜFE üstü kira artışı yapana yaptırım uygulayacağız." dedi.

    Murat Kurum: Fahiş kira artışına ceza uygulanacak #1

    "Enflasyonu kullanıp fırsatçılık yapanlar var"

    Konut kira artışının TÜFE’ye endeksli yapılmasının zorunlu olduğunu dile getiren Bakan Kurum, şu ifadelere yer verdi:

    "Konut piyasasındaki darlıktan dünyada yaşanan enflasyon krizinden hareket edip fırsatçılık yapan ve açıklanan fiyatların üzerinde zam yapan kişiler var.

    "Vatandaşlarımız şikayetçi olabilir"

    Bu zamlar kanuna aykırıdır. Borçlar Kanunu'na aykırıdır. Bu konuda yapılan artış varsa vatandaşlarımız mahkemelere başvurabilirler. Mahkemelerimiz de kanun çerçevesinde karar almak zorundadır."

    Murat Kurum: Fahiş kira artışına ceza uygulanacak #2


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