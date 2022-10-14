Murat Kurum, ‘Kocaeli Sıfır Atık Festivali’ne katıldı

Depozito yönetim sisteminin Türkiye’nin dört bir yanında olacağını müjdeleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Tüm dünya için yeni bir yaşam kültürü inşa ediyoruz” dedi.

Küresel ısınma, değişen ekolojik düzen, artan nüfus derken, dünya her geçen gün daha da kirleniyor.

Türkiye buna ‘dur’ demek için kolları sıvadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde “Sıfır Atık Projesi” hazırlandı.

Kocaeli’de “Sıfır Atık Festivali”

81 ilde yaygınlaştırılması planlanan proje için Kocaeli’de “Sıfır Atık Festivali” düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde birçok kurumun atıklarından yapılan ürünler, Kongre Merkezi’nde sergilenirken; atıklardan yapılan televizyon ünitesi, sehpa, balık figürü gibi görseller dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bu festivaldeydi.

“2023’ün sonuna kadar tüm illerimizde olacak”

Türkiye Çevre Ajansı ile depozito yönetim sistemini Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştırılacağını söyleyerek sözlerine başlayan Kurum, “2023 yılı itibarıyla kademeli olarak Türkiye’nin dört bir yanında milletimizin istifadesine sunacağız. 2023’ün sonuna kadar tüm illerimizde ve ilçelerimizde en az 2 bin depozito iade makinamızla, 5 bin manuel toplama noktasıyla birlikte toplam 7 bin depozito iade noktasında vatandaşımızın hizmetine sunacağız.” dedi.

Türkiye Çevre Ajansı depozito iade makinası ViDEO

20 yılda ekonomiye 100 milyar lira kazanç sağlanacak

“Depozito Yönetim Sisteminin hayata geçmesi ile birlikte; 37 bin ton sera gazı emisyonunu azaltmış olacağız, 1.3 milyar kilowatt saat enerji, 3.6 milyon varil petrolden tasarruf sağlayacağız” diyen Bakan Kurum, 20 yılda ekonomiye 100 milyar lira kazanç, 20 bin kişiye de istihdam alanları sağlanacağını müjdeledi.

“Plastik toprağı sessizce zehirliyor”

Bakan Kurum, “18’inci yüzyıl itibarıyla bütün dünyada ülke ekonomilerini köklü bir şekilde değiştiren sanayileşme; şehirlerin yapısını, insan hayatını ve doğal yaşamı da derinden etkiledi. Bu son 2 yüzyıl, insan için hayatı kolaylaştırmak adına teknolojiyi geliştirmek ve yeni icatlar keşfetmekle geçti. Bunun için laboratuvarlar, atölyeler, araştırma merkezleri kuruldu. Her şeyi kabul eden toprak plastiği de bağrına basıyor. Oysa plastik toprağı sessizce zehirliyor.” dedi.

“Tüm dünya için yeni bir yaşam kültürü inşa ediyoruz”

Bakan Kurum, “Kullanılıp atılan pet şişeler, poşetler; hastalıklardan korunmak için takılan maskeler; ağa, oltaya takılan balıklarla soframıza yemek olarak geliyor. Hiçbir şeyi iki kere kullanmak istemeyen 21. yüzyıl insanı, pipetin pimini çekip suya bırakıyor, poşetin fitilini ateşleyip toprağa salıyor. Toprağa, suya karışan plastikler, bizi korkutmuyor, telaşa düşürmüyor.

Çünkü plastik dinamit gibi hemen öldürmüyor. İnsanlık kendi eliyle yaptıklarının olumsuz sonuçlarını; küresel büyüklükte bir çevre kirliliği ve bunun sonucunda her gün daha da büyüyen küresel iklim kriziyle yaşıyor. İşte biz, bugün küresel bir çevre seferberliğine dönüşen Sıfır Atık hareketiyle sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için yeni bir yaşam kültürü inşa ediyoruz.” diye konuştu.

" Sıfır atığı bir hayat tarzı haline getirmeliyiz"

Sıfır Atık seferberliğinin dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan şehirlere bir panzehir olacağını belirten Bakan Kurum, "Tüm şehirlerimizde sağlıklı ve huzurlu yaşama katkı sunacak sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak için el ele vermeli, iş birliği ve büyük bir dayanışma içerisinde olmalıyız. Sıfır atığı birer birey olarak bir hayat tarzı haline getirmeliyiz.” dedi.

“ABD, tek başına dünyadaki çöplerin yüzde 12'sinden sorumlu”

Sıfır Atık hareketiyle esas amacın gelecek nesillere tertemiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakmak olduğunu belirten Bakan Kurum, “Bugün dünya genelinde her yıl her yıl 800 bin olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar, yani 2.1 milyar ton çöp üretiliyor. Bunların sadece yüzde 16'sı geri dönüştürülüyor. Çöplerin yüzde 46'sı geri dönüştürülemeyecek şekilde atılıyor.

ABD, tek başına dünyadaki çöplerin yüzde 12'sinden sorumlu. Dünyada geri dönüşüm kapasitesinden daha fazla çöp üreten tek zengin ülke de ABD. Yani bir Amerikalı, bir Etiyopyalıdan yedi kat fazla çöp üretiyor. Çin ve Hindistan'ın toplam nüfusu küresel nüfusun yüzde 36'sını oluşturuyor. İki ülkenin ürettiği toplam çöp oranı ise dünyadaki toplam çöpün dörtte birine tekabül ediyor.” diye konuştu.

“5 yılda 3.9 milyon ton sera gazı salınımını önledik”

Türkiye’deki geri dönüşüm rakamlarını da paylaşan Bakan Kurum, “Türkiye ise; Sıfır Atık hareketiyle bugün geri kazanım oranını yüzde 27,2’ye çıkarmış bir ülkedir. Bugün tam 150 bin kurum binamızda sıfır atık yönetim sistemi kurulumunu tamamladık. 5 yılda, geri kazandığımız atıklardan 62.2 milyar lira ekonomik kazanç sağladık.

5 yılda 3.9 milyon ton sera gazı salınımını önledik. 347 milyon ağacımız bizlere nefes olmaya devam ediyor. Türkiye’yi sıfır atık konusunda dünyaya örnek ülke haline getirecek; iklim dirençli, sürdürülebilir, çevreyi ve insanı merkeze alan, medeniyetimizi yaşatan, kimlikli şehirler için; ‘Döngüsel Ekonomi Strateji ve Eylem Planımızı’ hazırlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Depozito sistemini anlattı

Türkiye Çevre Ajansı ile depozito yönetim sistemini ülkenin her yanında yaygınlaştırdıklarını söyleyen Bakan Kurum, “Bu sisteme geçişle ilk etapta 20 milyar adetlik cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajını geri dönüşüme sokmayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu süreçleri şeffaf bir şekilde izleyip takip edebileceği online Depozito Bilgi Yönetim Sistemimizi de tamamlanmak üzereyiz.

Pilot çalışmalarını başarıyla tamamladığımız depozito iade sistemini 2023 yılı itibarıyla kademeli olarak Türkiye’nin dört bir yanında milletimizin istifadesine sunacağız. 2023’ün sonuna kadar tüm illerimizde ve ilçelerimizde en az 2 bin depozito iade makinamızla 5 bin manuel toplama noktasıyla birlikte toplam 7 bin depozito iade noktasında vatandaşımızın hizmetine sunacağız.” dedi.

“Yemyeşil bir Türkiye bırakalım”

Bakan Kurum, “Biz evlatlarımıza; sokakları tertemiz, caddeleri ışıl ışıl parkları, bahçeleri yemyeşil, doğal alanları korunmuş bir ülke bırakmak istiyoruz. Denizi masmavi, ormanları hâlâ asırlık ağaçlara ev sahipliği yapan yemyeşil bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Gelin hep birlikte gençlerimizin, yavrularımızın sesine kulak verelim. Hayal ettikleri Türkiye’yi ve Türkiye Yüzyılını el birliğiyle inşa edelim.” ifadelerini kullandı.