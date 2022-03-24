Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Körfez'deki dip çamurunun temizliğine yakın zamanda başlanacağını duyurdu.

Her yıl düzenlenen ancak pandemi sebebiyle 2 yıl ara verilmek zorunda kalınan Kartepe Zirvesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile 25 ülkeden 350’nin üzerinde katılımcıyla Green Park Otel’de başladı.

Programda açıklamalarda bulunan Murat Kurum, Konya'da düzenlenen İklim Şurası, kentsel dönüşüm ve gündemdeki çevre olaylarına ilişkin konuştu.

KOCAELİ'YE MÜJDEYİ VERDİ

Bakan Kurum, konuşmasında Kocaeli için bir müjdeyi de duyurdu.

Kurum, Körfez'de bulunan dip çamurunun temizliğine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak yapılacak çalışmayla başlanacağını söyledi.

Murat Kurum Kocaeli'de müjdeyi verdi: Körfez'de dip çamuru temizliğine başlayacağız

"KÖRFEZ'DEKİ DİP ÇAMURUNU TEMİZLEYECEĞİZ"

Kurum konuyla ilgili açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Kocaeli'de Kartepe'de bir müjde vermek istiyorum. Aslında buna ilişkin farklı bir program yapacaktık ama burasının doğru olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu yıl içerisinde Kocaeli'nde Körfez'de dip çamuru temizliğine Kocaeli Büyükşehir belediyemizle Bakanlığımız ortak bir çalışma yürüterek başlayacak. İnşallah bunların detaylarını önümüzdeki süreçte tüm Kocaeli vatandaşlarımıza paylaşacağız. Daha önce Salda’da, Mogan’da, Van Gölü'nde, Beyşehir'de tüm göllerimizde olduğu gibi Körfezimizde de o dip çamuru temizliğini yaparak Körfezimize, insanımıza, vatandaşımıza yakışır hâle getireceğiz. Bu çerçevede oradaki bütün canlıların yeniden yaşama kavuşacağı, Körfezimizin etrafında huzurlu bir şekilde gezeceğimiz, vakit geçireceğimiz bir peyzaj, doğa koruma projesi gerçekleştireceğiz. Ben hem bu projemizin Kocaeli’mize hayırlı olmasını diliyorum hem de Kartepe zirvesinin ülkemiz, milletimiz ve şehirlerin şehirlerimiz adına hayırlı olmasını diliyorum.”

Öte yandan “Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü” temalı Kartepe Zirvesi 4 gün sürecek.