Murat Kurum: Konutlara 1 aydan kısa süre içinde başlayacağız

Afet bölgesinden açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, vatandaşların zarar gören evlerinin yapımına 1 aydan kısa bir sürede başlanacağını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un orman yangınlarıyla ilglii afet bölgelerinde yaptığı incelemeler sürüyor.

A Haber'e son çalışmalara yönelik bilgi veren Bakan Kurum, 33 mahallede hasar tespitinin yapıldığını ve 3 mahallede de sürdüğünü aktardı.

Yeşil alanlarla ilgili çalışmaların da sürdüğünü aktaran Kurum, vatandaşlara yapılan ve yapılması planlanan yardımları aktardı.

"KİRA YARDIMININ İLK ÖDEMESİ YAPILDI"

Bakan Kurum, kira yardımlarına ilişkin, "Evi yanan vatandaşlarımıza kira yardımının ilk ödemesi yapıldı. 50 bin TL'ye kadar taşınma yardımını da yapacağız. Zarar gören hayvanlar ve tarım alanları ile iilgili tespitler de sürüyor. Buradaki vatandaşlarımızın büyük bir kısmı yaylalarda. 2 ay içinde köylerine göçecekler. 1 ay içinde tüm Alanya'da Akseki'de zarar gören yerlerde ev çalışmalarımıza başlayacağız. Daha güzel köylerimizi inşallah inşa etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

"KONUTLARA 1 AYDAN KISA SÜRE İÇİNDE BAŞLAYACAĞIZ"

Evlerin yeniden inşa edilmesine yönelik de konuşan Bakan Kurum, "Konutlara 1 aydan da kısa süre içinde başlayacağız. Ama önce 200-300 hemen ağır yapmamız lazım. O süreci ayrı yürüteceğiz. Köylerine dönene kadar orayı tamamlamak zorundayız. Altyapısı ile mimarisi ile bu köyleri yeniden doğasına uygun yapacağız. 1 sene içinde de konutları bitirmeyi hedefliyoruz. Yanan alanlar imara açılmayacak. Biz bu iddiaları dikkate almıyoruz. İşimize bakıyoruz." dedi.

"DEVLETE OLAN İNANCI GÖRÜYORUZ"

Bakan Kurum, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Tüm vatandaşlarımız besleyip büyüttükleri hayvanları onlar için de bizim için de çok kıymetli. İnanın çocukları gibi kıymet veriyorlar. Burada anıları var. Buranın yandığını görünce hepsi çok üzüldüler.

Adımlarımızı hızlıca atınca devletlerine olan inançlarını da görüyoruz. Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip ediyor. Tüm destekleri bize veriyor. Tüm girişimleri yapıyoruz.

"ARTVİN VE GİRESUN'DAKİ GİBİ YARALARI SARACAĞIZ"

Belki uykusuz kalıyoruz, belki 50 derece sıcaklıkla birlikte vatandaşlarımızla enkaz kaldırıyoruz, onların bize inançlarını görünce çok motive oluyoruz. Daha önce Artvin'de, Giresun'da nasıl yaraları sardıysak. Buralarda da aynı şekilde çalışarak yaraları hızlıca saracağız."