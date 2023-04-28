Murat Kurum, Küçükçekmeceli vatandaşlara 5 müjde birden verdi 14 Mayıs öncesi ilçe ziyaretlerine son sürat devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Kurum, bugünkü Küçükçekmece ziyaretinde, "Yeraltı otoparkımızın da yapımına süratle devam ediyoruz. En kısa sürede sizlere armağan edeceğiz." dedi.

DHA

Seçim öncesi milletvekili adayları da sahada.

Cumhurbaşkanı adayları halk buluşmalarını sürdürürken, milletvekilleri adayları da bölgelerinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ediyor.

Bu süreçte ön plana çıkan isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum.

Bakan Kurum, her gün birden fazla ilçeyi ziyaret ediyor. Bugün ise duraklarından biri Küçükçekmece oldu.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, vatandaşlara müjdeler de verdi.

"Tüm riskli yapıları dönüştürüyoruz"

Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul bizim sevdamız, canımız, ciğerimiz, aşkımız ruhumuz. İstanbul bizim kabul olunmuş duamız. Bu aziz şehre, bu güzel şehrin insanlarına hizmet etmek bizim için her zaman büyük bir şeref, büyük bir onur, büyük bir gurur olmuştur. İşte biz şehirlerin sultanı, şehirlerin şahı İstanbul'umuzu, 21 yılda dev eserlerle, hiçbir şehre nasip olmamış büyük hizmetlerle taçlandırdık. Şimdi bizlere düşen en önemli görev, İstanbul'umuzu depremlere, sellere, afetlere karşı dirençli hale getirmektir. Bu doğrultuda 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' dedik ve İstanbul'da 695 bin konutumuzu dönüştürdük.



Tabii ki bu yaptıklarımızı hiçbir zaman yeterli görmedik. Şimdi 'İstanbul'un Büyük Dönüşümü' diyoruz. Sen yeter ki riskli yapını dönüştür, 'Yarısı Bizden' diyoruz. 500 bini Avrupa yakasında, 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini yerinde olmak üzere 1 buçuk milyon yeni konut yaparak İstanbul'da bulunan tüm riskli yapıları dönüştürüyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yarısı bizden kampanyası ile daha da hızlandırıyoruz.

Küçükçekmece'ye 5 müjde

Vatandaşlara müjdeler veren Bakan Kurum, şöyle sıraladı:

Bir; Kartaltepe'de konut, ofis ve dükkânlarımızı inşa ederek sizlere teslim ettik. Şimdi sizlerin de heyecanla beklediği yeraltı otoparkımızın da yapımına süratle devam ediyoruz. En kısa sürede sizlere, Küçükçekmece'mize heyecanla, mutlulukla armağan edeceğiz. İki; içerisinde koku bahçelerinden çocuk oyun alanlarına, korulardan mesire yerlerine, camiden millet kıraathanesine kadar pek çok sosyal donatının olduğu Halkalı Millet Bahçemiz güzel oldu mu? Şimdi yeni projeler üstünde inşallah ilçemize daha nice yeşil alanlar kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız.

"57 bin yapıda yaklaşık 230 bin vatandaşımız tehlike altında"

Üç; Atatürk merkez ve Kanarya Mahallesi ile Fatih Meydanı ve çevresindeki 3 riskli alanda tam 57 bin yapıda yaklaşık 230 bin vatandaşımız tehlike altında. Bu bölgenin acilen dönüşüme girmesi gerekiyor. Fatih merkez ile İnönü mahallesindeki rezerv alanlarımızı hazırladık. Allah'ın izniyle tüm bu mahallerimizde dönüşümü hızlıca yapacak; 230 bin Küçükçekmeceli kardeşimizi güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Dört; Safta Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmamız devam ediyor. Alanda 100 metrekare olmak 2+1, 163 bağımsız birimimizin projelendirme çalışmasını tamamladık. En kısa sürede sizlerle görüşüp ilk kazmayı vuracağız.

"Hiçbir mağduriyete izin vermeden önüşüm sürecini hep birlikte yürüteceğiz"