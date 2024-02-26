Yerel seçimlere az bir süre kaldı, Türkiye'de heyecan arttı..
Adaylar çalışmalarına hız verirken, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, İstanbulluların beklediği bir aday oldu.
Sahadaki çalışmalarını sürdüren Murat Kurum, adı açıklandığı zamandan bu yana şehri karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor..
İstanbul için projeler de hazırlayan Kurum, düzenlenen lansmanda her birini tek tek açıklayarak; gençlere, yaşlılara, kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarını anlatıyor.
Bu süreçte Murat Kurum, televizyon programlarına da konuk olarak hakkında merak edilenleri açıklıyor.
Bunlardan biri de mal varlığı idi.
Mal varlığını açıkladı
Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Kurum, mal varlığını canlı yayında duyurdu.
Kurum, şu ifadeleri kullandı:
Ankara'da İstanbul'da evimiz var, arabamız var. Bir de borcumuz var. Evin birinin 2 yıl daha borcu var.
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