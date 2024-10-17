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Haber Merkezi

Türkiye dün bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem çevre illerden de hissedilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bugün X hesabından bir açıklama yaparak, 5.9 büyüklüğündeki Kale depremi sonrası hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu paylaştı.

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"ELAZIĞ'DA 20 AĞIR HASARLI, MALATYA'DA 18 AZ HASARLI BİNA TESPİT EDİLDİ"

Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüze bağlı hasar tespit ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar bin 211 ihbar değerlendirilmiş;



Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı



Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir.

"VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız.