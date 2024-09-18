Murat Kurum: Malatya'da güzel bir yaşam inşa ediyoruz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da kısa sürede depremzedelere teslimi yapılan konutları paylaştı.

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Özel Haber

Asrın felaketi olarak anılan 6 Şubat depremlerinde yiten canlar geri getirilemese de yarım kalan hayatlar, bir nebze olsun yeniden yeşertiliyor.

Muhalefet, rakının kaç para olacağının derdine düşmüşken, devlet ve millet el ele verilerek depremzedeler için yapılan yardımlar halen devam ediyor, bölgede yeni ve daha sağlam konutlar yükseliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce mahallesinde yapımı tamamlanan ve anahtar teslimi gerçekleştirilen deprem konutlarına kavuşan vatandaşların mutluluğunu paylaştı.

"MALATYA'DA SADECE EVLER DEĞİL, GÜZEL BİR YAŞAM İNŞA EDİYORUZ"

Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile şu ifadelere yer verdi:

El ele verince aşamayacağımız engel, göğüsleyemeyeceğimiz zorluk yok bizim.



11 şehrimizde olduğu gibi Malatya’da da sadece evler değil, güzel bir yaşam inşa ediyoruz.