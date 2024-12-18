Murat Kurum, Malatya'da konutuna yerleşen depremzede aileyi ziyaret etti

İHA

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaraları sarılırken tamamlanan konutlar sahiplerine teslim ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya temasları kapsamında Akçadağ ilçesine bağlı Şeyhler Mahallesi’ni ziyaret etti.

Kurum, 76 yaşındaki Yusuf Demirel'in evine konuk oldu.

"EVLERDE HİÇBİR EKSİK YOK"

Bakan Kurum’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletmesini isteyen Yusuf Demirel, “Yapılan evlerde hiçbir eksik yok. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizlere emeği geçen herkese Allah onlardan razı olsun” dedi.

"SİZİN MUTLULUĞUNUZ HER ŞEYE DEĞER"

Bakan Kurum ise “Güle güle oturun. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Siz mutlu olun biz başka bir şey istemiyoruz. Sizin mutluluğunuz her şeye bedel. Yeriniz çok güzel. Havalimanının hemen yakınında” ifadesini kullandı.

GENÇLERE HALI SAHA SÖZÜ

Bakan Kurum, Demirel’in torunu Nazlı ile de yakından ilgilenip oyuncak hediye etti. Bakan Kurum, köylülerin cami yeri için destek talebini dinleyerek Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne yer bulunması konusunda talimat verdi. Kurum, okullarına halı saha isteyen gençlere de halı saha sözü verdi.

40 KONUT TESLİM EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre; Şeyhler Mahallesi’nde 73 deprem konutunun yapılacak. Şimdiye kadar 40 konutun yapımı tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. 33 konut da tamamlanma aşamasına geldi.