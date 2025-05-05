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Murat Kurum; Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Ahmet Akın ile bir araya geldi

Murat Kurum; Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Ahmet Akın ile bir araya geldi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile gerçekleştirdiği görüşmeye ait fotoğrafı paylaştı.