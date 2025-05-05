Murat Kurum; Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Ahmet Akın ile bir araya geldi

Siyaset arenasında sürpriz buluşma....
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı kabul etti.
Sürpriz görüşmenin detayları verilmezken Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
YEREL YÖNETİMLERLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Bakan Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık.
Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış