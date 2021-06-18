Deniz salyası ile kaplanan Marmara Denizi'nde çalışmaların 255 noktada sürdüğünü söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, denizin 10 gün öncesinden daha temiz olduğu aktardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde yapılan müsilaj çalışmalarına ilişkin konuştu.

Bakan Kurum, Marmara Denizi’nin 10 gün öncesinden daha temiz olduğuna dikkat çekti.

Marmara’nın diğer denizlere göre daha fazla ısındığının altını çizen Bakan Kurum, toplanan müsilaj miktarını da açıkladı.

255 NOKTADA MÜSİLAJ TOPLANIYOR

Kurum, “Marmara’nın kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz. 255 noktada müsilaj toplanıyor. Şu ana kadar da 3 bin 850 metreküp müsilaj temizlendi. 1550 arkadaşımız çalışıyor.” dedi.

Murat Kurum: Marmara, 10 gün öncesinden daha temiz VİDEO

12,5 MİLYON İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Denizi kirleten işletmelerle ilgili denetimlerin artırıldığını vurgulayan Bakan Kurum, “Bugüne kadar denizi kirlettikleri belirlenen işletmelerle ilgili 4 bin 41 denetim yapıldı. 8 işletmeye kapatma cezası verildi. 12,5 milyon lira idari para cezası kesildi. Bu işletmelerden 3’ü Yalova’da, 3’ü Balıkesir’de ve 2’si Tekirdağ’da.” dedi.