Euro
10.3866
-0.01%
Dolar
8.4919
-0.85%
Altın
520.8
-0.66%
Borsa
1.42
-0.11%
Bitcoin
312.110
0.48%
EXEN Coin
33.13
-3.88%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C
    Murat Kurum: Marmara Denizi için ortak akılla çözüm üreteceğiz

    Murat Kurum: Marmara Denizi için ortak akılla çözüm üreteceğiz

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununa ​küresel ısınma sonucu deniz suyu sıcaklığındaki yükselme, denizdeki durağanlık ve kirliliğin neden olduğunu söyledi.
    • AA
    • 31.05.2021 - 23:04
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 23:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası sorununa ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

    ORTAK AKIL VURGUSU

    Kurum yaptığı açıklamada, deniz salyasının (müsilaj) Türkiye'nin denizlerini tehdit eden önemli sorunlardan birisi olduğunu belirterek, Marmara Denizi'nde görülen çevresel soruna "ortak akılla" çözüm üreteceklerini ifade etti.

    Murat Kurum: Marmara Denizi için ortak akılla çözüm üreteceğiz #1

    MÜSİLAJIN NEDENLERİ

    Küresel ısınma sonucu deniz suyu sıcaklığındaki yükselme, denizdeki durağanlık ve kirliliğin müsilaja yol açan nedenler olarak öne çıktığını kaydeden Kurum, 300 kişilik ekiple Marmara Denizi'nde 91 noktayı, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetlediklerini bildirdi.

    Murat Kurum: Marmara Denizi için ortak akılla çözüm üreteceğiz #2

    ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

    Çalışmaları yerel yönetimlerle ve üniversitelerle birlikte yürüttüklerini belirten Kurum, bu konuda belediyelere büyük işler düştüğünü vurguladı.

    Bakan Kurum, "Çözüme herkesi dahil ederek tüm tarafların katılımıyla 4 Haziran'da 'Marmara Denizi'nde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri' çalıştayımızı yapacağız. 6 Haziran'da da 'Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

    Murat Kurum: Marmara Denizi için ortak akılla çözüm üreteceğiz #3

    Murat Kurum: Marmara Denizi için ortak akılla çözüm üreteceğiz #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir