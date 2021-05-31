Murat Kurum: Marmara Denizi için ortak akılla çözüm üreteceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununa ​küresel ısınma sonucu deniz suyu sıcaklığındaki yükselme, denizdeki durağanlık ve kirliliğin neden olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası sorununa ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

ORTAK AKIL VURGUSU

Kurum yaptığı açıklamada, deniz salyasının (müsilaj) Türkiye'nin denizlerini tehdit eden önemli sorunlardan birisi olduğunu belirterek, Marmara Denizi'nde görülen çevresel soruna "ortak akılla" çözüm üreteceklerini ifade etti.

MÜSİLAJIN NEDENLERİ

Küresel ısınma sonucu deniz suyu sıcaklığındaki yükselme, denizdeki durağanlık ve kirliliğin müsilaja yol açan nedenler olarak öne çıktığını kaydeden Kurum, 300 kişilik ekiple Marmara Denizi'nde 91 noktayı, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetlediklerini bildirdi.

ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

Çalışmaları yerel yönetimlerle ve üniversitelerle birlikte yürüttüklerini belirten Kurum, bu konuda belediyelere büyük işler düştüğünü vurguladı.

Bakan Kurum, "Çözüme herkesi dahil ederek tüm tarafların katılımıyla 4 Haziran'da 'Marmara Denizi'nde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri' çalıştayımızı yapacağız. 6 Haziran'da da 'Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.