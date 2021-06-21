Murat Kurum: Marmara Denizi'nde 30 metre derinliğe oksijen vereceğiz

Bakan Kurum bir açıklama yaparak, "22 Haziran Salı günü Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Denizi'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz" dedi.

Marmara Denizi'ni temizleme çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı hızla sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yeni bir açıklama geldi.

"MARMARA'YA OKSİJEN VERECEĞİZ"

Bakan Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğine aralıksız devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"22 Haziran Salı günü Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Deniz'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde, ileri teknolojideki oksijenlendirme cihazlarıyla denizimizin derinliklerindeki çözülmüş oksijeni artırmayı hedefliyoruz.

Pilot uygulamayla yurt dışı örneklerindeki gibi bir çalışma gerçekleştireceğiz.

ÇALIŞMALAR 8 HAFTA SÜRECEK

Denizimize oksijen veren cihazları 5 farklı noktada kullanacak ve çözülmüş oksijen değerlerini anlık takip edeceğiz. 6 ila 8 hafta sürecek çalışmamızın sonucuna göre uygulamamızı daha geniş sahada sürdüreceğiz. Marmara Denizi'mizi kaderine terk etmeyeceğiz."



