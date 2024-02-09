Murat Kurum masasındaki son anketi paylaştı Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, masasındaki son anket sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. Kurum, projelerin açıklanmasının ardından 1,4 puan öne geçtiklerini söyleyerek, "Lansmandan sonra yaptırdığımız ankette de 1,4 puan öndeyiz" ifadelerini kullandı.

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31 Mart'a sayılı günler kala yerel seçim heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

İstanbul'u karış karış gezen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum, son olarak gazetecilerle buluştu.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler de katıldı.

İstanbul’un meselelerini 5 yıldır çalıştıklarını belirten Murat Kurum, İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'nın lider şehri yapacaklarını vurguladı.

Masasındaki son anketi paylaştı

Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu'nu doğrudan İstanbulluların gündemlerindeki başlıklarla belirlediklerini de aktaran Kurum, 10 temel başlıkta projelerini, hedeflerini, hayallerini anlattıklarını, açıklanan projelerin İstanbul'da heyecan ve umudu artırdığını söyledi.

Daha sonra Murat Kurum'a, "İstanbul'la ilgili yapılan anketlerde durum nasıl görünüyor?" diye soruldu.

Yaptırılan ilk ankette 1,5 ile 2 puan geride olduğunu söyleyen Kurum, projelerin açıklanması ve saha çalışmalarıyla birlikte durumun tersine döndüğünü belirtti.

"1,4 puan öndeyiz"

Projelerin açıklandığı lansmanın ardından yaptırılan ankette ise 1,4 puan önde çıktığını da sözlerine ekleyen Murat Kurum, konuyla ilgili şunları söyledi: