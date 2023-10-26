Haberler



Gündem



Murat Kurum, Mehmet Tevfik Göksu’yu ziyaret etti: İstanbul'umuzu konuştuk

Murat Kurum, Mehmet Tevfik Göksu’yu ziyaret etti: İstanbul'umuzu konuştuk Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’yu ziyaret eden Murat Kurum Türkiye Yüzyılı için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.