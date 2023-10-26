Murat Kurum, Mehmet Tevfik Göksu’yu ziyaret etti: İstanbul'umuzu konuştuk

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AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile bir araya geldi.
Ziyarette çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, Türkiye Yüzyılı hedefleri için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz mesajı verdi.
"İstanbul’umuzu konuştuk"
Murat Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilimiz ve Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu’yu ziyaret ettik.
İstanbul’umuzu konuştuk.
Türkiye Yüzyılı hedefleri için omuz omuza çalışmaya devam.
Bilindiği üzere AK Parti'nin İstanbul adayı olacağı konuşulan isimler arasında Murat Kurum ve Tevfik Göksu da var.
Murat Kurum'un paylaştığı fotoğraf AK Parti'deki birlikte ve beraberliği ortaya koyuyor.
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