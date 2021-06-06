Murat Kurum, minik çevre müfettişinin ayakkabısındaki çamurları temizledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pendik Millet Bahçesi açılışında ayakkabısı çamur olan küçük çevre müfettişinin yardımına koştu.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla İstanbul Pendik Millet Bahçesi'nin toplu açılış töreni gerçekleşti.

Törende, minik çevre müfettişleri damga vurdu.

''ÇEVRE BAKANI OLMAK KOLAY DEĞİL''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik Millet Bahçesi’nde gerçekleşen toplu açılış törenindeki ağaç dikimi esnasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, ayağı çamur olan minik çevre müfettişini göstererek, ‘'Çocuğun ayağı çamur oldu Murat. Çevre bakanı olmak kolay değil’' diyerek takıldı.

ÇOCUĞUN AYAKKABILARINI TEMİZLEDİ

Gülümseten sohbetin ardından ayakkabıları çamur olan çevre müfettişine bizzat yardım etmek için kolları sıvayan Bakan Kurum, çocuğun ayakkabılarını su dökerek temizledi.

Bakan Kurum’un minik müfettişle sohbet edip ayakkabısındaki çamuru temizlediği o anlar görenlerin içini ısıttı.