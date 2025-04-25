Murat Kurum müjdeyi duyurdu: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası yapacağız

İstanbul, depremle sarsıldı...
İstanbul'da deprem gerçeği bir kez daha kendisini hatırlattı.
BAKAN KURUM CANLI YAYINDA YANITLADI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tv100'de "Özel Röportaj"ın konuğu oldu.
Kurum, İstanbul'un Silivri açıklarında yaşanan 6,2'lik deprem sonrası yeniden gündeme gelen İstanbul'un beklenen büyük depreme karşı hazırlığı başta olmak üzere birçok merak edilen soruyu yanıtladı.
YENİ SOSYAL KONUT KAMPANYASI GELİYOR
Bakan Kurum, sosyal konut projeleriyle ilgili bir müjdeyi de duyurdu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
81 ili kapsayan projenin hayata geçirileceğini duyuran Bakan Kurum, detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını duyurdu.
"YENİ BİR SOSYAL KONUT KAMPANYASI OLACAK"
Kurum, bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağını belirterek şöyle konuştu:
Depremle mücadele için sağlıklı konutlar yapılmalı. 2002 yılından beri biz de bunun için TOKİ ile 1.5 milyon konut yaptık. Bunu dar gelirli vatandaşlarımız için yaptık. Bunun 125 binini de İstanbul'da yaptık. Maraş depreminde bir tane TOKİ binası yıkılmadı. Bunu devam ettireceğiz. Yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyası olacak. Vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız. 250 bin konut kampanyasında İstanbul'da da bin konut sözü de vermiştik, onun da yapımı hala sürüyor. Şu an İstanbul'da 44 bin konut inşası sürüyor. İstanbul'da tüm Türkiye'de olduğu gibi kiralık konutlar yapacağız ve sosyal konut projelerini yıl sonunda vatandaşımıza müjdeliyor olacağız.
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