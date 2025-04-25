Murat Kurum müjdeyi duyurdu: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası yapacağız

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İstanbul, depremle sarsıldı...

İstanbul'da deprem gerçeği bir kez daha kendisini hatırlattı.

BAKAN KURUM CANLI YAYINDA YANITLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tv100'de "Özel Röportaj"ın konuğu oldu.

Kurum, İstanbul'un Silivri açıklarında yaşanan 6,2'lik deprem sonrası yeniden gündeme gelen İstanbul'un beklenen büyük depreme karşı hazırlığı başta olmak üzere birçok merak edilen soruyu yanıtladı.

YENİ SOSYAL KONUT KAMPANYASI GELİYOR

Bakan Kurum, sosyal konut projeleriyle ilgili bir müjdeyi de duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

81 ili kapsayan projenin hayata geçirileceğini duyuran Bakan Kurum, detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını duyurdu.

"YENİ BİR SOSYAL KONUT KAMPANYASI OLACAK"

Kurum, bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağını belirterek şöyle konuştu: