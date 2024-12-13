Murat Kurum müjdeyi verdi: 1 milyon depremzede yeni yılda yeni yuvalarına girecek

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, tüm Türkiye'nin yüreğini yakan manzaralara sebep oldu.

Binlerce yaşamın solduğu, yuvanın yıkıldığı deprem bölgelerinde devlet ve milletin el ele vermesiyle yaralar sarılmaya devam ediliyor

Deprem konutları hızla yükselirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM Genel Kurulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçesi kabulü ardından yapılan çalışmalara değinen Bakan Kurum, 11 ilde 14 milyon vatandaşımızın etkilendiği deprem sonrası, 155 binden fazla ailenin yeni yuvalarında yaşamaya başladığını belirtti.

1 MİLYON AİLE YENİ YILA, YENİ YUVASINDA GİRECEK

Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

İnşallah yılbaşında, yani 20 gün sonra da bu sayıyı 202 bine çıkaracağız. Bu da yaklaşık 1 milyon depremzede kardeşimizin, ailemizin, evladımızın, çocuğumuzun, yeni yıla sıcak, sağlam, güvenli yuvalarında gireceği anlamına geliyor.

DEPREMZEDELERİN MUTLULUĞUNA İŞARET ETTİ

Bakanlık görevi boyunca yaşanılan her afette bölgeye gittiğini ve vatandaşların sorunlarını dinlediğini ve çözüm bulmaya gayret gösterdiğini anlatan Kurum, bölgede anahtarlarını alarak yeni konutlarında yaşayanların mutluluğuna işaret etti.

Deprem bölgesinde çalışan, emek veren işçi, mühendis ve mimarlara teşekkür eden Kurum, "Buradaki gayretlerimizi, projelerimizi, çalışmalarımızı bize soruyorsunuz biz anlatıyoruz. Madem tatmin olmuyorsunuz o zaman gidin oradaki vatandaşımıza sorun, belediye başkanlarımıza sorun. Emin olun ben sizden daha fazla onlarla görüşüyorum. Televizyona çıkıp anlatıyorlar, orada neler yaptığımızı nasıl mücadele ettiğimizi milletimizle paylaşıyorlar. Hepsiyle de uyum içinde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.