Müsilaja yönelik çalışmalar sürdürülürken, su altında gaz dolaşımını sağlayan yeni cihazlar Bakan Kurum tarafından sahada takip edildi.

Marmara Denizi'nde ciddi problemlere neden olan müsilajla mücadele devam ediyor.

Denizin üstünü kaplayan deniz salyaları cihazlarla temizlenirken, bir yandan da su altındaki canlı hayatının olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar yürütülüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımı ile bugün, su altında gaz dolaşımı sağlayan cihazlar denize indirildi.

CİHAZLAR DENİZE İNDİRİLDİ

İlk cihaz Kocaeli'deki Seka Park sahile, ikinci cihaz Başiskele sahile, üçüncü cihaz Kumla Deresi ve dördüncüsü Kiraz Deresi açığına bırakıldı.

Murat Kurum, müsilaja yönelik kullanılan yeni cihazları inceledi VİDEO

BAKAN KURUM, ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Bakan Kurum, beraberindeki ekiple birlikte yapılan çalışma üzerinde incelemelerde bulunurken, bölgeyle ilgili de bilgi aldı.

Kanada'da tatlı su göllerinde kullanılan cihazın, Kanada tarafından hibe edildiği belirtildi.

SU ALTINDA GAZ DOLAŞIMI SAĞLIYOR

Cihaz 600 metrekare alanda 30 metre derinlikte gaz dolaşımını sağlarken, cihazın sabitlendiğini noktalarda Büyükşehir ve TÜBİTAK tarafından 2 günde bir numune alınarak cihazların işe yarayıp yaramadığına bakılacağı aktarıldı.