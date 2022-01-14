Bakan Kurum, CHP’ye yönelik olarak, “Kandil'in sözlüsü mü oldunuz? Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanet ettiniz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Nevşehir'de düzenlenen temel atma törenine katıldı.

Törene, Bakan Kurum’un yanı sıra Vali İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Mehmet Savran ve protokol üyeleri katıldı.

Programda konuşan Bakan Murat Kurum’un açıklamalarında şu ifadeler ön plana çıktı:

“Bizler şehirlerimize, ülkemize, milletimize olan borcumuzu ödemek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz; milletimize olan sözümüzü tutmaya çalışırken bazılarının teröristlerle söz kestiğine şahit oluyoruz.

Murat Kurum: Mustafa Kemal’in emanetine ihanet ettiniz VİDEO

“HİÇ KİMSENİN ŞEHİTLERİMİZİN KEMİKLERİNİ SIZLATMAYA HAKKI YOKTUR”

Bu aslında malumun ilanıdır. Bunların yüce Meclis çatısı altında var olması; hukukun da vicdanın da asla kabul etmeyeceği bir durumdur. Bu Meclis vatanı işgalden kurtarmış, Cumhuriyeti ilan eden bir Meclis'tir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle kurulmuş bağımsız bir Meclis'tir. Bu Meclis, gerektiğinde 1974'te Kıbrıs'a asker çıkarmış, oradaki kardeşlerine sahip çıkmış bir Meclis'tir. 15 Temmuz'da hain FETÖ'cülere meydan okumuş, milletin sarsılmaz iradesini, bağımsızlık ruhunu bütün dünyaya göstermiş gazi bir Meclis'tir. Hiç kimsenin şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya hakkı yoktur.

“GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN EMANETİNE İHANET ETTİNİZ”

Şehitlerimizin ahı, şehitlerimizin annelerinin ve babalarının ahı; teröristleri, terörle söz kesenleri ve bunlarla kol kola yürüyenleri maşeri vicdanda yargılayacak ve ebediyen mahkum edecektir. HDP'nin terörle sözlü olduğunu anladık da Yozgat'ta 'Kandil'i yerle bir edeceğim' diyen, bugün ise TBMM'de onlarla kol kola gezenlere ne oluyor? Yoksa siz de HDP'nin sözcüsü, Kandil'in sözlüsü mü oldunuz? Siz 'Gerekirse tek kurşunum kalana kadar vatanı savunurum' diyen Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanet ettiniz. Aziz milletimiz bu ihaneti affetmez, teröre müsamaha gösterenlere asla tahammül etmez ve bunlara gereken cevabı dün olduğu gibi bugün de yarın da mutlaka verecektir. Varsın onlar; terörle teröristle kol kola girsinler hatta söz kessinler."

“NEVŞEHİR'E 12,5 MİLYAR LİRAYI AŞKIN YATIRIM YAPTIK”

Bakan Kurum, konuşmasında şu ifadelere de yer verdi:

"Şehir inşa etmenin medeniyet inşa etmek olduğunu, nesilleri ihya etmek olduğunu çok iyi biliyoruz. Her projemizin merkezinde bize alın teriyle emeğiyle katkı veren insanımız, yarınlarımızın teminatı çocuklarımız var. Bu kapsamda; son 20 yılda, Nevşehir'e 12,5 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Bakanlık olarak ise 3,5 milyar liralık proje ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Hamdolsun, bugün de şimdi burada, toplam yatırım bedeli yaklaşık 200 milyon lira olan çok önemli projelerimizin temellerini hep birlikte atıyor, şehrimizde yeni ve tarihi bir dönemi başlatıyoruz. Bu kadim topraklar on binlerce yıllık tarihiyle şehirleriyle doğasıyla kültürüyle dünyanın birçok ülkesine ilham kaynağı olmuş; medeniyet bu topraklardan dünyaya yayılmıştır. Nevşehir'imizi de 'tarihe vefa geçmişe saygı' sloganıyla ihya ediyor, şehrimizin o eşsiz jeolojik ve tarihi dokusunu gün yüzüne çıkarıyoruz.”