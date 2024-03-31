Murat Kurum oyunu İstanbul'da kullandı Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, oyunu kullanmak üzere İmece İlkokulu'na geldi.

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ensonhaber.com

Yerel seçimler için oy kullanma işlemi devam ediyor.

Bu kapsamda da Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Murat Kurum, oyunu kullandı.

İstanbul Kağıthane İmece İlkokulu'nda oyunu kullanan Murat Kurum'a eşi Şengül Kurum ve oğlu eşlik etti.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Okula oy kullanmaya gelen Murat Kurum'a ilgi oldukça yoğundu.

Okul bahçesinden oy kullanmak için sınıfa girene kadar vatandaşlarla tek tek fotoğraf çektiren Kurum, aynı şekilde oy kullandıktan sonra yine kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

"Bir demokrasi şöleni yaşacağız"

Murat Kurum oy kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

Değerli arkadaşlar, kıymetli İstanbullu hemşehrilerim öncelikle burada hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Sizin ifade ettiğiniz gibi 3 aydır projelerimizi, hayallerimizi İstanbullu hemşehrilerimizle paylaştık. Onların misafiri olduk, onların evine gittik. Semtlerine, sokaklarına, mahallelerine gittik. Ben öncelikle çok çok teşekkür ediyorum.



Beni bir kardeşleri, evlatları gibi ağırladıkları için, bağrına bastıkları için İstanbullu hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 3 ayın sonunda oyumuzu kullandık Şengül hanımla birlikte. Mehmet ilk oyunu kullandı. Oyumuzun İstanbulumuza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah büyük. Bir demokrasi şöleni yaşacağız.

"Sandığa sahip çıkın"