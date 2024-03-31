Yerel seçimler için oy kullanma işlemi devam ediyor.
Bu kapsamda da Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Murat Kurum, oyunu kullandı.
İstanbul Kağıthane İmece İlkokulu'nda oyunu kullanan Murat Kurum'a eşi Şengül Kurum ve oğlu eşlik etti.
Vatandaşlardan yoğun ilgi
Okula oy kullanmaya gelen Murat Kurum'a ilgi oldukça yoğundu.
Okul bahçesinden oy kullanmak için sınıfa girene kadar vatandaşlarla tek tek fotoğraf çektiren Kurum, aynı şekilde oy kullandıktan sonra yine kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.
"Bir demokrasi şöleni yaşacağız"
Murat Kurum oy kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı;
Değerli arkadaşlar, kıymetli İstanbullu hemşehrilerim öncelikle burada hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Sizin ifade ettiğiniz gibi 3 aydır projelerimizi, hayallerimizi İstanbullu hemşehrilerimizle paylaştık. Onların misafiri olduk, onların evine gittik. Semtlerine, sokaklarına, mahallelerine gittik. Ben öncelikle çok çok teşekkür ediyorum.
Beni bir kardeşleri, evlatları gibi ağırladıkları için, bağrına bastıkları için İstanbullu hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 3 ayın sonunda oyumuzu kullandık Şengül hanımla birlikte. Mehmet ilk oyunu kullandı. Oyumuzun İstanbulumuza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah büyük. Bir demokrasi şöleni yaşacağız.
"Sandığa sahip çıkın"
Bugün İstanbul'da İstanbul'un geleceği, çocuklarımızın geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. Hem deprem riskinin ortadan kaldırılması hem de trafik çilesinin bitmesi adına sandıkta önemli bir adım atmış olacağız. Sandığa sahip çıkmalarını istiyorum.
Oylarını kullandıkları sandıklara sahip çıksınlar. Bütün vatandaşlarımız oylarını kullansınlar. 31 Mart gelecek yüzler gülecek. Hep bunu söyledim. İnşallah erken bir bayramı kutlayacağız. İl Başkanlığımızda süreci takip edeceğiz. İl Başkanlığımızda olacağız. Halkımıza teşekkür ediyorum.
Teşkilatlarımıza, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizi desteklediği, yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli'te teşekkür ediyorum.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış