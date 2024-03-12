Murat Kurum paylaştı: İstanbul'un yeni meydanlarıyla ilgili projeleri hazır! 39 ilçede yapacağı meydan düzenlemeleriyle İstanbul'a nefes aldıracak olan Murat Kurum, bu çerçevede 4 ilçenin yeni halinin nasıl olacağını paylaştı.

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ensonhaber.com

31 Mart'ta yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitmeye yalnızca 19 gün kaldı.

Hal böyle olunca İstanbul'u karış karış gezen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Ulaşımdan sosyal yardımlara, kentsel dönüşüm çalışmalarından çevre düzenlemelerine kadar çok sayıda proje açıklayan Murat Kurum'un belki de en dikkat çeken planlamalarından biri de Megakent'e nefes aldıracak meydan projeleri.

39 ilçede meydan düzenlemeleri yola çıktı geliyor

İstanbul'a 39 ilçenin meydanlarında düzenleme yapacak olan Kurum, planlanan projelerden bazılarına ilişkin bilgiler verdi.

Sosyal medya hesabından meydan projelerine ilişkin paylaşım yapan Kurum, öncelikli olarak Çengelköy, Halkalı, Esenyurt ve Ataşehir meydan düzenlemelerinin yapımının bittikten sonra nasıl olacağına dair görüntüleri paylaştı.

Kurum ayrıca, bakanlığı döneminde yapılan dönüşümleri hatırlatarak artık sıranın İstanbul'a geldiğini belirtti.

"Projelerimiz hazır!"

"Meydanlar şehirlerin kimliğidir. Bakanlığım dönemimde 40 ilde 40 meydanı aslına, özüne, tarihine, kültürüne uygun şekilde düzenlemiştik. Sıra İstanbul’da. 39 ilçemizin meydanlarını dönüştüreceğiz. Projelerimiz hazır! Nisanda başlıyoruz." diyen Kurum, meydanların şehirlerin kimliği olduğuna da vurgu yaptı.

İşte gelin Murat Kurum'un açıkladığı meydan projelerinin bazılarına birlikte göz atalım.

Çengelköy rahatlayacak, Ataşehir huzur bulacak

Üsküdar'da bulunan Çengelköy Mahallesi, İstanbul'un en güzel mahallelerinden biri şüphesiz ki.

Ancak Çengelköy'de yaşanan trafik sorunları ve alan darlığı, hem mahalle sakinlerine hem de bölgeye dışarıdan gelenlere zorluk yaşatıyor.

Çengelköy'ü sıkışan yapısından kurtarmak isteyen Murat Kurum da hazırladığı projeyle mahalleye yapılacak meydan düzenlemesiyle yeni bir çehre katacak.

Çengeköy'ün yanı sıra yine Anadolu Yakası'nda bulunan Ataşehir ilçesinde de bölgeye nefes aldıracak bir düzenleme yolda.

Halkalı ve Esenyurt yeni bir cazibe merkezi haline gelecek

Yüksek binaların ve şehrin karmaşasından uzaklaşmak için vatandaşlar için adeta bir fırsat olacak düzenleme, şimdiden bölge sakinlerini sabırsızlandırıyor.

Avrupa Yakası'na baktığımızda ise Halkalı ve Esenyurt meydanlarında yapılacak düzenlemeler iki noktaya da bambaşka bir hava katacak.

Vatandaşların rahatça vakit geçireceği, çocukların güvenle oynayabileceği alanları hayata geçirecek proje, Avrupa Yakası'nda yeni cazibe merkezleri yaratacak.