AA

Türkiye, 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremde meydana gelen hasarları el birliğiyle siliyor, yaralar sarılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliğiyle deprem bölgesindeki ev ve iş yerlerini yeniden inşa ediyor.

Bu kapsamda da, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu 155 bin Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi.

Devlet, depremin etkilediği illerde vatandaşlarını tek bir gün bile yalnız bırakmadı ve hızla yükselen konutların teslim süreçleri sürüyor.

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MURAT KURUM, 11 İLDEKİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Göreve yeniden geldiği günden bu yana da deprem bölgesini sık sık ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem bölgesindeki 11 ilde konutların teslimatına ilişkin son rakamları paylaştı.

"YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT DAHA TESLİM EDİLECEK"

Bakan Kurum, "2025 yılının sonunda asrın felaketini yaşayan 11 ilimiz artık afetin değil huzurun, umudun ve güvenin adresi olacak. Şehirlerimiz Türkiye Yüzyılı’nın mührünü taşıyacak. 155 bin konutu sahiplerine teslim ettik, yıl sonuna kadar 200 bin, 2025 yılı sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz" dedi.

24 BİN 559 KONUT VE İŞ YERİ DAHA TESLİM EDİLDİ

Dün gerçekleşen törende Adıyaman’da 6 bin 912, Hatay’da 5 bin 900, Kahramanmaraş’ta 3 bin 499, Malatya’da 2 bin 313, Şanlıurfa’da 2 bin 929, Elazığ’da bin 407, Diyarbakır’da 674, Gaziantep’te 257, Adana’da 668 olmak üzere toplam 24 bin 559 konut daha teslim edildi. Yeni tamamlanan konutlarla birlikte teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 155 bin 124’e yükseldi. Bakanlık, 2024 yılı sonunda 199 bin 20’si konut, 2 bin 668’i iş yeri olmak üzere 201 bin 688 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim etmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

2025 SONUNDA 452 BİN 983 EV VE İŞ YERİ TESLİM EDİLECEK

Deprem bölgesindeki köylerde 2 bin 952, şehirlerdeki 174 ayrı alanda bulunan toplam 1900 şantiyede, 160 bin işçi afet konutlarının inşası için aralıksız çalışıyor. Deprem bölgesindeki 11 ilde 2025 yılı sonunda 416 bin 960’ı konut, 36 bin 23’ü ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 983 konut ve iş yerinin teslimatının tamamlanması hedefleniyor.

YERİNDE DÖNÜŞÜM: 28 BİN 686 KONUT YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki 11 ildeki inşa desteğinin yanı sıra "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen 18 il (Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas’ın Gürün ilçesi, Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman) için de depremzede hak sahiplerine Yerinde Dönüşüm Desteği sağlıyor.

‘Yerinde Dönüşüm’ desteği kapsamında şehirlerde 17 bin 767 konut, köylerde 10 bin 919 köy evi olmak üzere toplam 28 bin 686 konut için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 15,5 milyar TL destek sağlandı.

YERİNDE DÖNÜŞÜM İLE SAĞLANAN DESTEK

Deprem bölgesindeki konutlara 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi ve vatandaşların proje hazırlığı yaparken kullanabilmeleri için 40 bin TL proje desteği sağlanıyor. İş yerlerine ise 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi ve yine 40 bin TL proje desteği veriliyor. Ahırlı konutlar için 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi ve 40 bin TL proje desteği sağlanıyor. İlk konut ve iş yeri için Yerinde Dönüşüm desteklerinden faydalanan vatandaşlar 2 ve 3. konut/iş yeri için de 40 bin TL proje desteği ve kredi imkanından faydalanabiliyor.

İLLERE GÖRE TESLİM EDİLEN KONUT SAYILARI

Bugüne kadar Adana’da 3 bin 872, Adıyaman’da 24 bin 625, Diyarbakır’da 7 bin 98, Elazığ’da 5 bin 481, Gaziantep’te 20 bin 888, Hatay’da 32 bin 160, Kahramanmaraş’ta 27 bin 398, Kilis’te bin 929, Malatya’da 19 bin 751, Osmaniye’de 5 bin 410, Şanlıurfa’da 6 bin 512 konut/iş yeri teslim edildi.

YIL SONUNDA NE KADAR KONUT VE İŞ YERİ TESLİM EDİLECEK?

Yıl sonuna kadar teslim edilecek konut ve iş yeri sayısı Adana’da 6 bin 680, Adıyaman’da 30 bin 53, Diyarbakır’da 7 bin 391, Elazığ’da 7 bin 11, Gaziantep’te 24 bin 191, Hatay’da 44 bin 227, Kahramanmaraş’ta 39 bin 136, Kilis’te 2 bin 852, Malatya’da 27 bin 343, Osmaniye’de 5 bin 632, Şanlıurfa’da 7 bin 172’ye yükselecek.

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2025 YILI SONUNDA TESLİM EDİLECEK KONUT VE İŞ YERİ DAĞILIMI

2025 yılı sonunda tüm deprem konutlarının tamamlanması hedefleniyor. 2025 sonunda Adana’da 12 bin 528 konut ve 89 iş yeri, Adıyaman’da 39 bin 772 konut ve 2 bin 397 iş yeri, Diyarbakır’da 17 bin 326 konut ve 251 iş yeri, Elazığ’da 14 bin 264 konut ve 87 iş yeri, Gaziantep’te 29 bin 940 konut ve bin 377 iş yeri, Hatay’da 146 bin 305 konut ve 11 bin 864 iş yeri, Kahramanmaraş’ta 62 bin 775 konut ve 6 bin 132 iş yeri, Kilis’te 3 bine yakın konut ve iş yeri, Malatya’da 66 bin 941 konut ve 12 bin 761 iş yeri, Osmaniye’de 10 bin 884 konut ve 966 iş yeri, Şanlıurfa’da 13 bin 443 konut ve 95 iş yerinin teslim edilmesi hedefleniyor.